Sete motivos para aprender inglÃªs durante a pandemia

Sete motivos para aprender inglês durante a pandemia

Programa de Inglês com chancela internacional de ensino da língua inglesa disponibiliza aulas on-line gratuitas durante isolamento social; saiba porque agora é uma boa hora para aproveitar e investir no aprendizado do idioma

Estudantes que estão em casa, sem aulas presenciais, e querem aproveitar o tempo livre para desenvolver novas habilidades ou reforçar as já existentes, podem se dedicar a intensificar o aprendizado de um idioma. O Inglês acaba sendo a opção mais escolhida quando se pensa em aprender uma outra língua. Veja abaixo 7 motivos para aproveitar este período e investir no domínio do idioma.

1 – Globalização: em todo o mundo são cerca de 350 milhões de falantes nativos e 1,5 bilhão de pessoas usando o Inglês como língua adicional. Quem domina o Inglês, pode se comunicar com cidadãos dos cinco continentes.

2 – Multiculturalidade e maior acesso ao conhecimento: falar bem o Inglês aumenta o conhecimento sobre o mundo e outras culturas e amplia as relações pessoais. E com a enorme quantidade de conteúdo produzido nesta língua, também é possível ter acesso a artigos, vídeos e palestras, aumentando assim o acesso à informação.

3 – Ultrapassada a barreira da distância: com novas ferramentas que possibilitam o ensino de forma remota, a distância já não é mais um problema. É possível aprender de qualquer lugar e no seu próprio tempo.

4 – Qualificar ainda mais o currículo: dados da Catho mostram que, dependendo do nível hierárquico, a diferença de salário resultante da capacidade do funcionário de se comunicar fluentemente em Inglês pode chegar a 70%. Em alguns cargos, as empresas já consideram o Inglês como um requisito básico. Neste caso, dominar a língua pode significar entrar ou não em um processo seletivo. Portanto, garantir o domínio da língua inglesa passa a ser obrigatório.

5 – Entretenimento e viagens: não há tradução boa o bastante que substitua a experiência de ler um livro ou assistir um filme ou série em seu idioma original, ou então poder viajar pelo mundo conseguindo se comunicar bem.

6 – Desenvolvimento de habilidades cognitivas: aprender outro idioma estimula o cérebro e contribui para o desenvolvimento da criatividade, raciocínio e concentração. Um estudo da Universidade Estadual da Pensilvânia (EUA) sugeriu que essa habilidade ajuda a desenvolver a capacidade de conciliar várias tarefas ao mesmo tempo. Pesquisas mostram ainda que há uma correlação direta entre bilinguismo e inteligência, habilidades de memória e melhor desempenho acadêmico. À medida que o cérebro processa informações com mais eficiência, é capaz de evitar o declínio cognitivo relacionado ao avanço da idade.

7 – Não pesa no bolso: durante a pandemia, algumas ferramentas que eram oferecidas exclusivamente em escolas particulares podem ser acessadas sem custo, pela internet. É o caso do PES – Language Program, que está disponibilizando videoaulas abertas, com conteúdo para estudantes na faixa dos 4 aos 16 anos de idade, na plataforma PES With You (peswithyou.com). O ensino é dividido em três módulos do PES Kids, quatro módulos do PES Junior e mais seis do PES Teens. Mais informações no site do PES – Language Program (pesenglish.com.br).