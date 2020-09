Setembro Amarelo: combate ao suicídio é intensificado neste mês

Nos dias 01 e 23 de setembro, o Centro FAG, com a parceria dos Cursos de Psicologia e Jornalismo, da TV FAG e do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAAE), promove a Campanha Setembro Amarelo – como mês de valorização da vida e combate ao suicídio.

De acordo com a organização do evento, a campanha tem por objetivo ampliar o diálogo sobre a saúde mental em tempos de pandemia, com enfoque para a prevenção ao suicídio, identificação de sinais e busca por ajuda. A ideia de promover web palestras pela rede social é para proporcionar a interação da comunidade acadêmica e demais espectadores, que poderão fazer perguntas aos palestrantes e moderadores para serem respondidas em tempo real.

A transmissão da primeira palestra aconteceu nesta terça-feira (1º), pelo Facebook do Centro FAG. O tema abordado foi “Saúde Mental em Tempos de Pandemia”, ministrado pelo professor e psicólogo Cristiano de Souza, que é especialista em Psicanálise. No dia 23 de setembro o assunto será “Suicídio e Luto” e será conduzido pelo Psicólogo José Valdeci Grigoleto Netto, também às 19 horas, pelo Facebook do Centro FAG.

Outras ações de conscientização e estímulo ao debate sobre o assunto serão desenvolvidas pelo grupo no decorrer do mês, junto à comunidade acadêmica. O curso de Psicologia promoverá outras palestras on-line, transmitidas pelo Facebook da Psicofag, sempre às 19 horas:

10 de setembro

Suicídio uma leitura sócio-histórica

Convidada: Psicóloga Raíssa Palmieri

14 de setembro

A relação entre comportamento autolesivo e suicídio

Convidada: Psicóloga Raquel Antoniassi

30 de setembro

O atendimento psicológico de casos de suicídio em contextos de saúde

Convidada: Psicóloga Aléxia Fortes do Amaral

Convidado: Psicólogo Cristiano de Souza