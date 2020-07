Setor de delivery cresce com a pandemia do Coronavírus

A pandemia do novo Coronavírus mudou a rotina de toda a população, o isolamento social trouxe novos hábitos e novas normas, mudanças que atingiram não só empresários, mas também todos os setores produtivos e de consumo, um deles foi o delivery que se tornou um aliado de quem está em casa. E este foi o tema do programa Assembleia Entrevista com a consultora do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae/PR), Patrícia Albanez.

Um dos destaques apontados pela consultora foi o protagonismo do sistema neste momento de isolamento, no entanto, segundo ela, deve crescer cada vez mais em todo o mundo. “Já víamos uma personalização do atendimento com serviços, e justamente o que estava crescendo era a facilidade de entrega, que também aumentou muito desde a digitalização dos negócios e as vendas à distância. Então já tínhamos uma estrutura de empresas que eram especializadas em delivery, e na hora que chegou a pandemia este serviço acabou se tornando crucial”.

Outra questão lembrada por Patrícia foram as adaptações que as empresas fizeram neste período, principalmente com relação à segurança da entrega. “O pilar do cuidado neste momento é a saúde, e isso exigiu das empresas de delivery uma capacitação dos seus entregadores e uma adaptação da frota e do processo de entrega dos seus produtos”.

Uma das preocupações dos aplicativos de entrega neste período foi com a segurança dos trabalhadores que ficam expostos ao vírus ao trabalharem. A consultora alerta para os cuidados que precisam ser tomados. “Hoje já estamos em um momento que encontramos cartilhas, manuais, orientação e muito conteúdo que foi gerado em função desta necessidade de adaptação. Eu diria que neste momento, quem ainda não se profissionalizou, não foi por falta de informação, pois temos bastante trabalho que foi feito neste sentido”.

Durante a gravação, a consultora fala sobre diversas dicas de como se profissionalizar no assunto e ter um crescimento nos negócios mesmo em tempos de dificuldade.

O programa Assembleia Entrevista pode ser assistido pela TV Assembleia, através da Claro/Net canal 16 e 20.2 em canal aberto, e também no canal do Youtube nesta quinta-feira (23) logo após a transmissão da sessão do Tribunal de Contas.