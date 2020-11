Show Rural aquece economia de Cascavel e de municípios vizinhos

As áreas que compõem a cadeia do agronegócio não são as únicas que aguardam as edições do Show Rural Coopavel com expectativa. Inúmeros segmentos ligados ao setor produtivo são diretamente alcançados pelo evento, realizado sempre no início de fevereiro. “O impacto à economia local e regional é contundente. As vendas crescem, negócios e parcerias são confirmados e consolidados e inúmeros empregos, mesmo que temporários, injetam somas interessantes em nossas empresas”, diz o presidente do Comtur (Conselho Municipal de Turismo de Cascavel), Orestes Hotz.

A edição de 2021, agendada para o período de 1º a 5 de fevereiro, movimenta de forma ainda mais especial os negócios diretamente beneficiados. “Devido à pandemia e aos reflexos que ela trouxe, a expectativa com a próxima edição é ainda maior. Mesmo que possa atrair menos gente, em função das medidas de restrição, contribuirá para colocar dinheiro nas mãos de famílias e de empresas em recuperação”, afirma o presidente do Secovi (Sindicato da Habitação do Paraná), Luiz Langner.

A procura aos hotéis começa com bastante antecedência e três, quatro meses antes da abertura oficial da mostra de tecnologia é difícil encontrar acomodações na cidade. “Além de procurar em municípios próximos, o pessoal das empresas costuma locar casas de famílias que, nesta época do ano, têm o Show Rural Coopavel como fonte de um dinheirinho extra”, ilustra Luiz. “Inúmeras imobiliárias têm essa modalidade de locação, específica para o evento, inclusive a minha”. As casas são geralmente ocupadas por diretores e colaboradores de empresas nacionais e estrangeiras e também por pessoas contratadas pelas montadoras, responsáveis pela estruturação dos estandes.

Gratidão

Os setores hoteleiro e de gastronomia estão entre os que mais sentem os reflexos do Show Rural. “Esse é o nosso maior evento. Colabora e muito para acentuar os negócios neste início de ano e somos muito gratos aos organizadores”, ressalta o coordenador da Câmara Técnica de Turismo do Codesc (Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel) e coordenador do Núcleo Setorial de Hotelaria da Acic, Felipe Casagrande. “Cascavel conta com quatro mil leitos disponíveis e o Show Rural é o único que consegue a façanha de superlotar todos os hotéis da cidade simultaneamente”.

O empresário Onírio Anderle é dono de uma garagem que presta serviços a donos de aviões particulares, no Aeroporto de Cascavel, há 30 anos. “Torcemos para que a época de Show Rural chegue logo, porque assim vemos os números do nosso negócio melhorar bastante”. A estrutura administrada por Onírio é composta por hangar e salas de reuniões e vip. Ali, além de um local seguro para abrigar as aeronaves, a empresa presta serviços de limpeza e abastecimento dos aviões.

“São diretores de empresas expositoras e agropecuaristas que chegam dos mais diferentes lugares do Brasil para participar desse evento que tanto nos orgulha”, afirma o empresário, que sempre contrata mão de obra temporária na semana da mostra para dar conta da demanda de trabalho. A presidente do Cascavel Convention & Visitors Bureau, Silvana Ribeiro, diz que a cidade e o seu entorno têm uma grande dívida de gratidão com o evento. “Além de trazer divisas, projeta Cascavel e a pujança da nossa região para o Brasil e para o mundo. Essa é uma marca forte e que ajuda a incentivar e a tornar conhecidos outros inúmeros eventos pautados no turismo e no entretenimento”.

R$ 60 milhões

Na edição mais recente, em fevereiro de 2020, o Show Rural Coopavel movimentou R$ 2,3 bilhões em negócios. Foram mais de quatro mil empregos e o montante de recursos injetados na cidade e nos municípios vizinhos foi superior a R$ 60 milhões, aponta o presidente da cooperativa Dilvo Grolli. “É uma soma considerável. A Coopavel fica feliz em contribuir com a economia da região com esse evento, hoje reconhecido como um dos três maiores do mundo. Ao mesmo tempo em que leva informações e tecnologias ao campo, o Show Rural dá impulso a outras áreas igualmente importantes da nossa economia”, pontua Dilvo Grolli.

Legenda: O hangar há 30 anos administrado por Onírio: negócios crescem durante o Show Rural