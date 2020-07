Show Rural Coopavel Edição de Inverno aborda manejo do solo

O segundo episódio do Show Rural Coopavel Edição de Inverno já está no ar. Com o tema Como fazer o manejo de solo perfeito, o capítulo de 18 minutos de duração traz como convidados pesquisadores da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) de Londrina, região Norte do Paraná.

Os técnicos abordam, entre outros aspectos, sobre nutrição da planta, escolha do cultivar, plantio direto, combate à erosão e condições apropriadas para bom manejo de solo. Nesse último ponto em específico, os convidados dão detalhes sobre quantidade de matéria orgânica no solo, cobertura permanente, produção de raízes e diversidade biológica.

O pesquisador José Salvador Foloni diz que o trigo se insere como grande opção de cultura de outono e inverno, entre outras, nas regiões subtropicais do Brasil. No primeiro episódio da série, levado ao ar no início de julho, o Show Rural Coopavel Edição de Inverno traz informações detalhadas sobre o mercado do trigo.

Para assistir aos episódios da Edição de Inverno basta acessar os seguintes endereços: Youtube (canal Show Rural Coopavel), Instagram (@showrural); Facebook (/showruraloficial) e site (www.showrural.com.br). O link para assistir ao capítulo que acaba de estrear é o seguinte https://www.youtube.com/watch?v=zxC7cYbJEkM.