Show Rural Coopavel Edição Inverno receberá Norberto Ortigara

O secretário de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara, estará em Cascavel nesta quinta-feira (10), para conhecer a edição de inverno do Show Rural Coopavel.

Ortigara chegará no parque às 12h, onde será recepcionado pelo presidente da cooperativa, Dilvo Grolli e pelo coordenador geral do evento, Rogério Rizzardi. Depois do almoço ele percorrerá os estandes das 15 empresas participantes.

O Estado, que sempre prestigiou o Show Rural, também participa da edição de inverno com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR). O IDR integra a Emater e o Iapar.