Show Rural: missa encerra ediÃ§Ã£o de inverno nesta sexta-feira

Show Rural: missa encerra edição de inverno nesta sexta-feira

Uma missa com o padre Gustavo Pegoraro Marmentini vai encerrar, às 17h desta sexta-feira (11), a edição de inverno do Show Rural Coopavel. Filho de agricultores, Gustavo entende a agropecuária como imprescindível para a produção de alimentos e para melhorar as condições de vida dos agricultores e também das pessoas que moram nas cidades.

Gustavo esteve no parque, na terça-feira (8), para a bênção de abertura do evento. Ele foi recepcionado pelo presidente Dilvo Grolli e pelo coordenador geral da mostra de tecnologia Rogério Rizzardi. A edição de inverno conta com a participação de 15 empresas nacionais e estrangeiras que desenvolvem o melhor em cultivares e insumos para as culturas dos meses de temperaturas baixas e amenas.

Além do trigo, os produtores rurais podem saber mais sobre aveia, azevém, triticale, centeio, plantas de cobertura e pastagens. Cooperados e produtores rurais convidados participam da primeira edição de inverno. No máximo, 400 pessoas, em dois grupos, são recebidas diariamente para as atividades. Todos os cuidados preventivos de saúde são adotados, como aferição da temperatura corporal, uso de máscara em todo o percurso, distribuição de álcool em gel e também são adotados cuidados para evitar aglomerações.