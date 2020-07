Sicoob amplia seguros de vida e cobre casos de Covid-19

Durante a pandemia do novo Coronavírus, seguindo seus valores de comprometimento, respeito e solidariedade com seus cooperados, o Sicoob incluiu a Covid-19 na lista de coberturas de seus seguros de vida, ampliando assim a proteção dos associados em um momento delicado da saúde mundial.

Assim como as epidemias, as pandemias normalmente são colocadas na lista de “Riscos Excluídos” nos contratos de seguro. Por isso, a doença causada pelo novo Coronavírus não estava originalmente coberta pelos seguros de vida. “Resolvemos suspender essa determinação ainda em abril/20 para incluir casos de falecimento ou invalidez causados pela Covid-19”, explica Guilherme Ferreira, diretor comercial do Sicoob Seguradora. De acordo com Guilherme, a inclusão da Covid-19 na cobertura dos seguros de vida é uma demonstração do cuidado que o cooperativismo tem com as comunidades em que estão inseridas às cooperativas.

Devido a esse cuidado e graças aos produtos criados de forma exclusiva aos Cooperados do Sicoob, o Sicoob Seguradora registrou um crescimento de 50% no 1º semestre de 2020, se comparado ao mesmo período de 2019. “Nosso propósito de ampliar a justiça financeira gera soluções financeiras adequadas e sustentáveis para também promover a solidariedade em todo o território nacional”, afirma.

Outra inovação, é a possibilidade de contratação dos seguros de vida diretamente pelos canais digitais, como o App Sicoob, além, é claro, da contratação física nas Cooperativas.

Os cooperados contam com um portfólio exclusivo de produtos e soluções que abrangem todos os ramos de seguros. Os seguros de vida têm opções para pessoas com idade entre 16 e 65 anos e para os mais experientes (até 85 anos) além de coberturas em casos de doenças graves.

Sobre o Sicoob

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob, possui 4,7 milhões de cooperados em todo o país e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. É composto por mais de 390 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação). Integram, ainda, o Sistema, o Banco Cooperativo do Brasil do Brasil (Bancoob) e suas subsidiárias (empresas/entidades de: meios eletrônicos de pagamento, consórcios, DTVM, seguradora e previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para cooperativas financeiras. A rede Sicoob é a quarta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com mais de 3 mil pontos de atendimento. As cooperativas integrantes do Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. Mais informações acesse: www.sicoob.com.br