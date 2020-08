Sicoob oferece sorteios especiais para o Dia dos Pais

Em comemoração ao Dia dos Pais, o Sicoob realizará uma grande ação promocional entre os dias 6 e 7 de agosto, com premiações especiais para que os filhos curtam cada vez mais os momentos em casa com os papais. Dentre os prêmios, estão um PlayStation 4 e cinco kits sala multimídia, que contam com TV e até uma assinatura de um ano da Netflix.

Os cooperados que acompanharem a palestra on-line e gratuita de Marcos Piangers, uma das maiores referências internacionais quando o assunto é paternidade, e preencherem o formulário de participação ao final do evento online, vão concorrer a um PlayStation 4 para se divertirem com os filhos. A palestra será realizada quinta-feira (6), às 19h e o sorteio sai em 5 de setembro, de acordo com a extração da Loteria Federal.

Já quem contratar um seguro de vida, seja ele nas modalidades individual, mulher e simples, na sexta-feira (7), terá um número da sorte para concorrer a um kit multimídia, composto por uma TV Smart de 55 polegadas, um sistema home-theater, um kit pipoca e uma assinatura de um ano da Netflix. Neste caso, serão cinco sorteados, que também serão conhecidos em 5 de setembro.

“Acreditamos que ao contratarem um seguro de vida, muito mais que um produto, nossos cooperados adquirem proteção, que caminha em paralelo com os conceitos cooperativistas, como união e colaboração”, afirma Guilherme Ciarroche, diretor do Sicoob Seguradora.

A palestra de Marcos Piangers será disponibilizada no próprio canal do Sicoob no YouTube e o formulário ficará disponível durante uma hora para que os cooperados preencham virtualmente. Já a adesão ao seguro poderá ser realizada nos pontos de atendimento das cooperativas do Sicoob ou por meio do App Sicoob.

Piangers é autor do best-seller “O Papai é Pop” e de “Papai é Pop 2”, além do “O Poder do Eu Te Amo”. Acumula mais de 350 mil publicações vendidas no Brasil, Portugal, Espanha, Inglaterra e EUA. Conta com mais de 3,5 milhões de fãs no Facebook e aproximadamente 400 milhões de visualizações em seus vídeos no YouTube.

Sobre o Sicoob

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob, possui 4,7 milhões de cooperados em todo o país e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. A rede Sicoob é a quarta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com mais de 3 mil pontos de atendimento. As cooperativas integrantes do Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. Mais informações acesse: www.sicoob.com.br.