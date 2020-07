Sicredi União PR/SP entrega computadores à ONG Viver

Nesta sexta-feira (31), a agência Tiradentes da Sicredi União PR/SP, de Londrina (PR), fará a doação de 4 computadores para a ONG-Viver. A entrega está agendada para 14 horas, na sede da ONG (Rua Lucilla Ballalai, 391), com a presença da presidente Maria Aparecida Marques Lima; do gerente da agência Tiradentes, Flávio Maschietto; e também da gerente Regional Norte da Sicredi União, Carla Sonoda.

Equipamento importante

A entidade assiste crianças em atendimento no Hospital do Câncer e os computadores são ferramentas fundamentais para o trabalho realizado, seja na administração da casa, nos contatos com doadores e, especialmente, nas atividades com as crianças. Atualmente, 205, vindas de 77 municípios estão sendo atendidas pela ONG.

Acolhimento

Na casa, elas e seus acompanhantes são acolhidos enquanto aguardam atendimento no hospital; ficam hospedados por dias, quando residem muito longe e o tratamento exige dias seguidos de visitas ao hospital; ou ainda quando as crianças estão internadas e os pais precisam de um local de apoio.

Atendimento

“A ONG fornece refeições e atividades para os acompanhantes e as crianças. Temos psicólogo, assistente social, voluntários que fazem recreação”, explica o assistente de comunicação Carlos Pirani.

União Solidária

Segundo ele, os computadores são peças importantes para a rotina de trabalho da entidade. Ano passado, a ONG participou da Campanha União Solidária, apoiada pela Sicredi União, e o valor arrecadado foi direcionado para a compra de computadores.

Apoio

Para Carla Sonoda, Gerente Regional de Desenvolvimento da Cooperativa, a entrega desses computadores representa um dos importantes papéis da cooperativa de crédito, que é apoiar e atuar junto à comunidade nas cidades onde está instalada.

Essência

“É uma ação muito especial e que nos orgulhamos muito. Afinal, representa muito a nossa essência quanto cooperativa que é estarmos unidos a nossa comunidade e apoiá-la sempre que necessário”, ressalta Carla Sonoda.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

Imprensa Sicredi União PR/SP