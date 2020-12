Sistema Fiep apresenta novidades do Colégio Sesi da Indústria

O Colégio Sesi, rede de ensino reconhecida em todo o Paraná, passou por algumas mudanças para o próximo ano letivo. O objetivo é que a formação dos estudantes seja ainda mais aderente às necessidades da indústria. Respeitando as medidas de isolamento social, o lançamento do Colégio Sesi da Indústria acontecerá de forma virtual no dia 17 de dezembro, a partir das 9 horas, no Canal da Indústria do YouTube.

O aprendizado continuará acontecendo por meio da inovadora metodologia das Oficinas de Aprendizagem, na qual os alunos se reúnem em equipes para solucionar desafios propostos, promovendo a integração das disciplinas, a autonomia, a criatividade, o trabalho em equipe e o desenvolvimento de importantes soft skills. A partir de 2021, as Oficinas de Aprendizagem apresentarão aos alunos os setores industriais do Paraná, para que possam entender os desafios do segmento, por meio de trabalhos em equipe.

Com isso, os alunos desenvolverão conhecimento técnico e habilidades interpessoais que os ajudarão no mercado de trabalho e na vida e a integração com a indústria já na educação básica irá beneficiar quando o aluno ingressar no mercado de trabalho, ou seja: o aluno ganha e a indústria também. Com a metodologia, os estudantes “continuam desenvolvendo habilidades e competências comuns da grade curricular de forma inovadora, mas também passam a conhecer os desafios da indústria paranaense que está passando por um processo de transformação digital”, ressalta Giovana Punhagui, gerente executiva de Educação do Sistema Fiep.

Além disso, os alunos do Colégio da Indústria terão acesso a palestras e exposições culturais sobre a indústria, encontro de carreiras com industriários e módulos de aprendizado sobre o trabalho e ainda, a possibilidade de fazer cursos do Senai para complementar a formação. Isso quer dizer que, mesmo antes de entrar na faculdade, o estudante será preparado com um curso técnico e pronto para ingressar no mercado de trabalho.

A possibilidade de conciliar o Ensino Médio do Colégio Sesi com cursos do Senai permitirá que o estudante conheça e opte por diferentes segmentos e rotas para seguir. Entre as vantagens do curso técnico do Senai, estão a duração de até dois anos, a união da prática e teoria em laboratórios que simulam processos industriais no cotidiano, o que permite que o aluno tenha contato com o que realmente encontrará no mercado de trabalho.

Serviço:

Live de lançamento Colégio Sesi da Indústria

Dia 17 de dezembro de 2020

A partir das 9 horas

youtube.com/canaldaindustriaPR

