Sistema Fiep lança cursos online sobre normas regulamentadoras

Comprometido com a indústria do Paraná e com a segurança dos trabalhadores do estado, o Sistema Fiep oferta cursos sobre Normas Regulamentadoras (NRs), que regulamentam certos procedimentos no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho, descritos pela CLT.

O lançamento inclui sete cursos relacionados a NRs específicas, como treinamento para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa); Uso de Equipamentos de Proteção Individual; e Reciclagem – Segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades (NR-10).

“O Sistema Fiep preza por uma indústria saudável para todos. Portanto, oferece soluções para reduzir custos, diminuir as situações de risco, acidentes ou doenças de trabalho, contemplando as necessidades reais das empresas e os trabalhadores”, analisa Giovana Chimentão Punhagui, gerente executiva de Educação do Sistema Fiep.

Considerando o cenário atual que demanda atitudes responsáveis e coletivas para minimizar os impactos da pandemia e a necessidade de atendimento às indústrias, o Sistema Fiep, com a chancela do Sesi e do Senai, passa a ofertar alguns cursos de Normas Regulamentadoras com aulas transmitidas ao vivo via internet e, conforme a necessidade, aulas práticas são realizadas na própria empresa, com grupos pequenos de alunos. “O objetivo é garantir a capacitação com qualidade mesmo em tempos de isolamento social para que as indústrias e colaboradores preparem-se para a retomada”, finaliza Giovana.

Para mais informações, acesse www.sistemafiep.org.br/nrs/

Sobre o Sistema Fiep

O Sistema Fiep é composto pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL). As instituições trabalham integradas em prol do desenvolvimento industrial. Com linhas de atuação complementares, realizam a interlocução com instâncias do poder público, estimulam o fomento de negócios nacionais e internacionais, a competitividade, a inovação, a tecnologia e a adoção de práticas sustentáveis, e oferecem serviços voltados à segurança e saúde dos trabalhadores, à educação básica de crianças, jovens e adultos, à formação e aperfeiçoamento profissional, à formação de nível superior, além de capacitação executiva. Sistema Fiep: nosso i é de indústria.