Sócio proprietário da Friella, Daniel garante mais empregos para São Miguel

O Prefeito e vice-prefeito de São Miguel do Iguaçu, Motta e Rodrigues, receberam nesta semana a visita do sócio proprietário da Friella, Daniel Valiati. O encontro teve como objetivo a liberação de documentação que dispõe por parte do Município, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a disponibilização de dois veterinários para a fiscalização do abate de suínos na Unidade de São Miguel.

Depois da satisfação de prontamente ser atendido pelo atual Governo Municipal, o empresário anunciou oficialmente a contratação por parte da empresa Friella, de 100 empregos diretos para a unidade de SMI. Daniel agradeceu ao prefeito Motta e o vice Rodrigues e desejou sucesso para o futuro Governo são-miguelense.