Stock Light: Edgar Neto faz estreia em Interlagos

A segunda etapa da temporada 2020 da Stock Light será disputada no próximo final de semana no Autódromo de Interlagos, e terá como novidade no grid o piloto cascavelense Edgar Neto, representando a também cascavelense MRF MotorSport.

Aos 18 anos, esta será a primeira experiência de Edgar Neto em um autódromo, depois de quase 12 anos andando pelos kartódromos.

“Estou extremamente ansioso e empolgado. Mas, também, feliz por meus patrocinadores confiarem esta oportunidade. É muito bom voltar para as pistas. Voltar a correr e mexer com toda a família. Sempre foi assim no kart, com todo mundo junto e essa união é mais um incentivo”, comenta o piloto que fará três etapas nesta temporada com o apoio das Lojas Havan e Max Atacadista através da lei de Incentivo ao Esporte do Estado de São Paulo.

Pelas diversas categorias do kart em que passou, Edgar Neto dividiu pista com pilotos brasileiros que hoje se destacam no cenário internacional como Felipe Drugovich, Caio Collet, Felipe Baptista e Gianluca Petecof. Agora, chegou a hora dele buscar o espaço em uma categoria do turismo.

“Já bati muita roda com eles”, brinca. “Vou fazer três corridas este ano como adaptação, visando a temporada de 2021. Como já tenho uma intimidade com alguns membros da equipe que também trabalharam no kart, acredito que vamos evoluir mais rápido”, conclui o piloto.

Ficha técnica

Nome: Edgar Bueno Neto

Idade: 18 anos

Títulos:

Copa das Federações – 2014 – cat. Junior Menor

Sul-Brasileiro de Kart – 2012 – cat. Super Cadete

Copa das Federações – 2012 – cat. Cadete

Super Kart Brasil – 2012 – cat. Super Cadete

Sul-Brasileiro de Kart – 2011 – cat. Cadete

Tri-campeão Paranaense

Tri-campeão Copa Paraná