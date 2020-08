Suinocultora de Nova Aurora tem a melhor pontuação de julho

A melhor pontuação do mês de julho na integração de suinocultura da Copacol, ficou para a produtora, Zenaide Devigili, do município de Nova Aurora.

Ela obteve 546 pontos. Em segundo lugar ficou o cooperado, Deroni Utcenski de Cafelândia com 511 pontos, terceiro Geovane Marques Uliano de Nova Aurora com 505, em quarto José Effting de Cafelândia com 491 e em quinto lugar, Rodolfo Effting de Cafelândia com 492 pontos.

Além da boa pontuação, Zenaide Devigili, se destacou também no critério conversão alimentar, com 2,927 Kg. Já no critério crescimento diário, ela alcançou 825,594 gramas.

Em todos os itens que avaliam a eficiência e o desempenho do produtor ela ficou em primeiro lugar.

Para Zenaide o bom resultado é fruto de um trabalho que envolve todas as pessoas que atuam na cadeia da suinocultura da Copacol. “A equipe técnica está sempre atenta a cada detalhe e para nós que trabalhamos na atividade é de suma importância as orientações, pois assim podemos agir da forma assertiva possível”, relata a suinocultora.

Segundo ela, diante da boa parceria com a Copacol, já trabalha com projeto de ampliação, pois acredita que com a atividade, está ajudando a Cooperativa a gerar mais emprego e renda no campo.

“Em primeiro lugar agradeço a Deus por dar saúde para trabalhar e à Copacol pela oportunidade de ser tornar uma suinocultora, bem como as pessoas com o ajudam nos manejos do dia a dia”, enaltece Zenaide.

A Copacol agradece a parabeniza a esses produtores pelos bons resultados alcançados na suinocultura no mês de julho.