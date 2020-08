Superintendente do Incra/PR recebe Gugu Bueno e Nishimori

Nesta segunda-feira (3), a superintendência regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) recebeu a visita de parlamentares e prefeitos para discussão de assuntos referentes à atuação da autarquia federal no estado. Pela manhã, o superintendente regional do Incra/PR, Robson Luís Bastos, recebeu o deputado federal Luiz Nishimori, o prefeito de Munhoz de Melo, Geraldo Gomes. e moradores do município. Na pauta, a discussão sobre finalidade de área de 189,83 hectares (ha) para fins de adjudicação e incorporação da mesma ao Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

Na sequência, o superintendente do Incra/PR reuniu-se com o deputado estadual Gugu Bueno na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), em Curitiba. “Foram apresentadas as demandas do Oeste do estado, mais especificamente aquelas que tratam do processo de regularização fundiária de posses rurais em Faixa de Fronteira e ações de titulação dos projetos de assentamento”, informa Bastos. Além disso, foram discutidas também, as ações do Incra em conjunto com o governo estadual na região, mais especificamente convênios futuros e em andamento com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e Instituto Água e Terra (IAT).