Talento Unipar: Ex-aluno de Ciências Contábeis inova e se destaca

Como no mundo tudo muda, o setor da contabilidade não pode ser exceção. Com as avalanches tecnológicas, modernizar o escritório de contabilidade não é luxo, é necessidade. O empresário contábil que perceber esta transformação e investir em métodos que, de fato, revertem captação de clientes.

Cristiano Passoni, formado em Ciências Contábeis pela Universidade Paranaense em 2011, já está em sintonia com este cenário desafiador. Seu escritório – o Passoni Contabilidade – trilha um caminho que considera mais rentável e promissor: o da contabilidade consultiva.

“Nós trabalhamos com uma contabilidade mais gerencial, que se envolve diretamente no modelo de gestão do nosso cliente; com conhecimento técnico e senso crítico buscamos apoiá-lo para que seu empreendimento permaneça bem-sucedido, competitivo no mercado e, assim, fidelizamos essa parceria”, explica Passoni.

Ele lembra que os escritórios tradicionais trabalham focados apenas no pró-fisco. “Trabalhar pró-fisco é limitar o escritório em apenas encaminhar aos clientes cálculo tributário e fiscal, ficha de pagamento, atualizar sobre alterações na legislação tributária… Nossa proposta vai bem além”, orgulha-se.

E explica: “Atendemos, sim, as exigências fiscais, todas dentro dos prazos previstos em lei, mas, ao mesmo tempo, atuamos em tarefas estratégicas, como gestão financeira, na gestão do próprio negócio, otimizando os custos e despesas, com visão sempre voltada a buscar maior lucratividade e satisfação do cliente”.

Segundo ele, o lucro é evidente e duplo, pois não só o cliente recebe os bônus: “Adotando este novo conceito também nosso trabalho será mais rentável, otimizado e integrado à transformação pela qual o mercado passa; a cada dia nos esforçamos e nos preparamos mais para esse compromisso que nos fortalece e nos realiza profissionalmente”.

Modernizar não é só automatizar

O coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unipar, professor Clóvis Uliana, procura acompanhar a trajetória de todos os seus ex-alunos. Esta dedicação inspira confiança, mas tem por objetivo também levar apoio. Na lista dos mais bem-sucedidos ele coloca, com toda ênfase, Cristiano Passoni.

“Quando se fala em modernizar o escritório de contabilidade muitos acham que é o mesmo que automatizar e só… Mas não, para que o empresário contábil se encaixe nos princípios da ‘contabilidade do futuro’ ele tem que expandir sua visão, acompanhar as tendências globais e atuar em múltiplos processos; acredito que o Passoni Contabilidade merece nossos aplausos por já estar nesta direção”.

Uliana salienta que os cursos de graduação e de pós-graduação em Ciências Contábeis da Unipar há anos atuam com esta missão, a de apontar tendências e capacitar para buscá-las: “Nosso aluno sai do curso consciente de que seu trabalho é crucial e decisivo num país como o Brasil, que pontua entre os que mais concentram empreendedores no mundo”.