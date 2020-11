Tecnologias estão a favor dos condomínios na pandemia

Com a necessidade de evitar aglomerações e se expor ao risco de contágio da Covid-19, algumas tecnologias podem ser bem atrativas para a vida em condomínio. Existem empresas especializadas que perceberam o quanto isso pode ser lucrativo e, ao mesmo tempo, benéfico aos moradores. Elas podem ser implementadas pelo administrador do condomínio para evitar o contato das pessoas com as áreas de possível contágio, como a instalação de sensores de aproximação para abertura das portas e portões, onde você não precisa encostar em nada para que seja acionada a abertura das mesmas.

O que no passado era super tecnológico, como o leitor biométrico, que você precisa encostar seu dedo para abrir a porta, hoje se tornou um ponto de contágio. Para os condomínios com leitor biométrico, é possível fornecer para o morador uma “Tag” (chaveiro de aproximação), com um custo aproximado de vinte reais por “Tag” e com isso, se consegue individualizar, manter o processo seguro e realizar a automação do cadastro dos moradores.

Outra tecnologia que vem sendo implementada nos condomínios, tanto comerciais como residenciais, é um sistema de cadastro de visitantes, amigos e parentes pelo celular, que gera uma imagem QR Code para a liberação automática. A inovação evita qualquer contato desnecessário, pois ao fazer a leitura, que o próprio condômino envia a seu convidado, automaticamente a portaria confere todo o cadastro e agiliza o processo de entrada, de forma segura e eficiente. Este modelo tem sido muito utilizado por todos os tipos de visitantes, até mesmo aos que alugam apartamentos por curta temporada, em plataformas digitais.

Por fim, uma tendência que vem sendo muito explorada é a instalação de minimercados dentro dos condomínios, com diversos itens que ajudam o morador na falta de algum produto, a qualquer hora do dia ou da noite, como também passou a ser ponto de apoio para refeições rápidas como lanches e pratos específicos para dietas. Com o trabalho home office, nem sempre os moradores têm tempo para ir ao supermercado ou mesmo não querem sair do condomínio. Então este formato de serviço tem sido muito vantajoso para os moradores, pois gera confiança e agrega valor ao patrimônio de todos.

Sobre João Xavier: Síndico profissional, especialista em gestão condominial, especialista em implantação de novos condomínios. Administrador de empresas, sócio diretor da ATMA Consultoria Imobiliária, possui larga experiência em sistemas condominiais, e tecnologia voltada para segurança de condomínios. Membro do Conselho de Administração do estado de São Paulo (CRA-6-001410), atuou como palestrante em várias administradoras de condomínios em São Paulo.