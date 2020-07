Tecpar completa 80 anos preocupado com inovação e desenvolvimento

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) surgiu como um pequeno laboratório, em 1940. Inicialmente, a criação do órgão foi planejada pelo Governo do Estado do Paraná com a finalidade de apoiar o desenvolvimento tecnológico do Estado e para atender às demandas de saúde humana e animal. De lá para cá, foram muitas transformações, sempre tendo como norte a inovação e o desenvolvimento. É o que explica o diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, em um bate papo no programa Assembleia Entrevista desta sexta-feira (24), da TV Assembleia.

Ele revela que a preocupação da empresa é continuar como uma produtora de inovação e novas tecnologias, com foco em contribuir com a economia e o desenvolvimento regional. “Esta é uma trajetória que teve início em 1940. Iniciou-se com pesquisas na área animal. Sempre digo que o Tecpar é um senhor de 80 anos que não pode ser sedentário, que está sempre se renovando. Este é o legado histórico que embasa os passos atuais e futuros”, conta Callado. “Temos pesquisas na área da saúde humana e animal e hoje buscamos expandir isso, atuando em muitas áreas”, completa.

Atualmente o Tecpar está presente em quatro cidades paranaenses: Curitiba, com sua sede na Cidade Industrial e com sua unidade no bairro Juvevê; Araucária, na região metropolitana de Curitiba; Maringá, no Noroeste do Estado, e Jacarezinho, no Norte Pioneiro. O Instituto de Tecnologia do Paraná tem como missão atuar em pesquisa, desenvolvimento e inovação, na produção e soluções tecnológicas, que agreguem valor aos clientes e à sociedade.

De acordo com o diretor-presidente da empresa, três pilares sustentam a atuação do Tecpar: o empreendedorismo tecnológico inovador, a indústria da saúde e o desenvolvimento tecnológico e inovação. “O futuro já começou. Queremos ser um parque tecnológico de referência. O Tecpar vai continuar sendo reconhecido como ente parceiro do desenvolvimento”, encerra.

A íntegra do programa com diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, pode ser assistida nesta sexta-feira (24) às 16 horas pela TV Assembleia, através da Claro/Net canal 16 e 20.2 em canal aberto e no canal do Youtube.