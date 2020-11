Telefonia pós-paga é campeã de queixas no Paraná durante a Pandemia

A TIM foi a operadora com mais reclamações acumuladas desde o início da pandemia. O novo Coronavírus está gerando fortes consequências para o setor da saúde, economia e política. No entanto, não foram somente estes os pilares impactados pelo novo vírus, as

telecomunicações, serviços classificados como essenciais desde o início da pandemia, também sofreram efeitos negativos.

Com o aumento de clientes acessando à rede, foi um desafio para o órgão regulador de telecom no Brasil, a Anatel, e para as próprias operadoras de internet, TV e telefonia lidar com o novo cenário onde era necessário manter todos os brasileiros conectados. Sabendo da importância destes serviços, a Selectra Brasil coletou os resultados do desempenho das

operadoras ao longo da pandemia, para entender se realmente houve queda na satisfação do serviço oferecido pelas companhias.

No levantamento, foi observado um aumento contínuo das reclamações contra operadoras no Paraná durante o período de distanciamento e isolamento sociais. Foi visto que no segundo

mês do ano, o número de queixas era de 11.791 e esse valor chegou até o máximo de 15.932 reclamações em julho.

As operadoras que acumularam mais queixas foram:

Tim: 29.597 reclamações

Claro: 26.219 reclamações

Vivo: 24.4475 reclamações

Oi: 20.184 reclamações

A telefonia pós-paga foi o serviço que mais acumulou reclamações na pandemia, no total, foram registradas 36.098 solicitações contra operadoras que oferecem serviços pós. Em segundo lugar ficou a internet banda larga, com 22.914 queixas e a telefonia pré-paga, acumulou 17.422 reclamações.

A TV por assinatura somente acumulou 5.842, sendo que este é um serviço que cada vez tem menos usuários, visto que muitos clientes escolhem contratar serviços streaming ao invés de contratar pacotes de TV por assinatura.