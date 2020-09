Terceira safra é tendência que pode melhorar resultados em até 20%

A tecnologia abre uma nova tendência que passa a despertar a atenção de um número cada vez maior de produtores rurais. É terceira safra em um mesmo ano, seguindo um planejamento que permite plantios com bons resultados de soja, milho e trigo. Essa é uma das novidades apresentadas pelo estande da Coopavel na edição de inverno do Show Rural, que tem a sua fase presencial nesta semana – começou na manhã desta terça (8) e segue até o fim da tarde de sexta-feira (11).

Um grupo de agrônomos é quem dá detalhes dessa possibilidade aos cooperados e produtores rurais convidados. “É uma tendência que ganha espaço, porque desde que os prazos e cuidados recomendados sejam aplicados os resultados do ano podem ser até 20% melhores na propriedade”, informa o engenheiro agrônomo Amauri Procopiuk. A tecnologia é a principal responsável para a elaboração de um planejamento de sucesso. Ela traz ao mercado diversas variedades de soja e trigo e de híbridos de milho chamados de precoce e superprecoce.

A correta utilização desses materiais associada à tratos culturais indicados compõem um cenário de potencialização do espaço destinado aos cultivos. A qualidade das sementes disponibilizadas ao agricultor, considerando um quadro de clima favorável, garante produtividade semelhante aos cultivos convencionais. Ronaldo Tochetto planta trigo há mais de 20 anos e acompanhou com atenção a uma das apresentações sobre a terceira safra. “É sim uma solução interessante e que pode contribuir para fortalecer ainda mais a cultura do trigo na região e no Paraná”.

Ronaldo é cooperado da Coopavel há muitos anos e se diz animado com o olhar atento da cooperativa para as culturas de inverno. “Percebe-se que há, por parte das empresas, investimento pesado em tecnologias para o trigo e isso passa a ser determinante aos produtores, porque enxergam bons resultados no campo”. O investimento decidido em melhoramentos genéticos dá, segundo Ronaldo, mais segurança aos produtores. “Quem já cultiva e tem condições para isso considera ampliar áreas à cultura e quem ainda não se dedica ao trigo começa, diante dos resultados e novas possibilidades, a amadurecer o projeto de virar triticultor”.

O evento

A etapa presencial da edição de inverno do Show Rural complementa o evento virtual, que é a principal proposta dessa novidade, segundo o coordenador geral Rogério Rizzardi. Os episódios que mostram as culturas de meses frios começaram a ser exibidos em junho, nos canais do Show Rural no Instagram, Facebook e Youtube, além do portal www.showrural.com.br. “Há inúmeras novidades que mostram a evolução dessas culturas, principalmente do trigo que tem tudo para avançar e se tornar uma grande commodity também no Brasil”, ressalta o presidente Dilvo Grolli.

Para a realização da fase presencial, a Coopavel observa todos os protocolos e recomendações de prevenção e segurança. Todos que entram no parque têm a temperatura corporal aferida, são orientados a utilizar máscara durante o percurso (duração de três horas por grupo) e evita-se a aglomeração de pessoas. São formados pequenos grupos com 10 a 15 integrantes, e cada um deles percorre 14 estações e recebem informações especializadas ao longo de todo o trajeto.