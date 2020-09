Terceiro frigorífico da Lar é inaugurado no Norte do Paraná

O governador Ratinho Junior participou nesta quarta-feira (2) da transição da gestão do novo frigorífico da Lar Cooperativa Agroindustrial em Rolândia, no Norte do Paraná. O complexo industrial terá um abatedouro de aves com capacidade de processamento diário de 175 mil frangos, uma fábrica de rações com capacidade de produzir 19 mil toneladas/mês e uma unidade de recepção e beneficiamento de grãos com capacidade de 16,8 mil toneladas.

A Lar fez um arrendamento de longo prazo para operar o complexo industrial da Frango Granjeiro no município, que existe há 34 anos.

O governador afirmou que o Estado aos poucos vem recuperando os empregos perdidos na pandemia e que o apoio das cooperativas será fundamental no processo de retomada da economia no Paraná. “A Lar é um grande orgulho do Estado, uma das maiores cooperativas da América Latina. É uma alegria ver esses investimentos e a geração de emprego nesse período. Estamos trabalhando arduamente para recuperar a economia e a Lar é uma das locomotivas que movem o desenvolvimento do Paraná”, afirmou Ratinho Junior.

Ele citou os 8.833 empregos com carteira assinada em julho, o crescimento de 6,3% da indústria de alimentos no primeiro semestre de 2020 e o desempenho da agropecuária no primeiro com aumento de 14,96% no Produto Interno Bruto (PIB) do setor. “O ano passado encerrou com um ritmo fantástico e R$ 24 bilhões de investimentos.

Na operação de arrendamento, a Lar assumiu 300 aviários envolvendo 270 produtores distribuídos em 41 municípios do entorno de Rolândia. Com esse frigorífico, a cooperativa deve atingir a marca de 700 mil aves abatidas ao dia já a partir deste mês.