Terminado o período do Vazio Sanitário da soja no Paraná

Depois três meses de vigência, o período do Vazio Sanitário da soja termina nesta quinta-feira (10). A partir de agora está liberado o plantio da cultura da soja em todo o território paranaense.

O Vazio Sanitário é uma medida de manejo agrícola prevista em legislação fitossanitária adotada pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar). O objetivo é conter o avanço da ferrugem da soja, doença que se não for controlada de forma adequada pode causar prejuízos econômicos de até 90% à cultura da soja no Estado.

Na área de atuação da Copacol, onde a soja é a cultura que mais se destaca no período do verão, mesmo com o fim do Vazio Sanitário, o engenheiro agrônomo da Copacol, João Maurício Roy, faz uma alerta aos produtores com relação as condições do clima, que segundo ele não está favorável a semeadura do grão no momento.

“É importante que os produtores possam ter um pouco de paciência neste momento. Aguardamos o retorno da chuva para que possamos fazer uma semeadura da melhor maneira possível. Sabemos que uma lavoura de alto rendimento inicia se com uma semeadura de qualidade. Um plantio no pó coloca em risco todo um investimento de sementes e fertilizantes”, orienta João Maurício.