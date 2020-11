Toledo: Unioeste prorroga inscriÃ§Ãµes da PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o em AgronegÃ³cio e Desenvolvimento Regional

Toledo: Unioeste prorroga inscrições da Pós-Graduação em Agronegócio e Desenvolvimento Regional

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (PGDRA) do Campus de Toledo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), prorrogou as inscrições para o curso de mestrado, com área de concentração em Desenvolvimento Regional e do Agronegócio. Os interessados podem se candidatar até o dia 10 de novembro. São ofertadas até 10 vagas e o candidato pode se inscrever no site da Unioeste.

O candidato pode se inscrever em uma de duas linhas de pesquisa: Cadeias Produtivas; e Economia Regional e Sociedade. O projeto apresentado pelo candidato deve dialogar com uma dessas linhas e estar dentro do modelo, que pode ser encontrado no site do programa.

A prova de admissão ocorre em três etapas: análise do projeto de pesquisa; análise do currículo Lattes; e prova oral/entrevista por videoconferência. Para se inscrever, o candidato deve preencher um cadastro online, no link http://www.unioeste.br/pos/inscricoes/ e anexar os documentos pedidos no edital, que pode ser acessado pelo link: https://www5.unioeste.br/portalunioeste/arq/files/PGDRA/032_abertura__inscricao_mestrado_2021_PGDRA.pdf