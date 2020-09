Trigo também pode alcançar status de protagonista, diz Ortigara

O secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, esteve em Cascavel nesta quinta-feira (10) para visitar a edição de inverno do Show Rural Coopavel. Ao lado do presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Natalino Avance de Souza, e do prefeito Leonaldo Paranhos, Ortigara foi recepcionado pelo presidente Dilvo Grolli e pelo coordenador geral da mostra de tecnologia, Rogério Rizzardi. “Ao visitar e ter contato com as novidades apresentadas, percebo com clareza que o trigo pode se tornar, ao lado da soja e do milho, uma das commodities protagonistas de boas safras no Brasil”.

Ortigara informou que a Coopavel se reinventa ao promover uma edição de inverno a culturas que se adaptam melhor aos meses de temperaturas baixas e amenas. “É uma feliz iniciativa de uma cooperativa que entende a relevância dessas opções aos produtores rurais e também ao mercado”, ressaltou o secretário. “A Coopavel dá visibilidade à ciência, ao conhecimento e à informação de qualidade. E o produtor, com acesso a tudo isso, pode levar essas ferramentas para a propriedade e produzir mais com resultados expressivos”.

As empresas parceiras encontram no evento uma vitrine para apresentar variedades mais resistentes, tolerantes e eficientes, com o melhor da pesquisa para a produção de farinha equilibrada e de qualidade. Quando se refere à possibilidade de o trigo ser um protagonista, Norberto Ortigara afirma se sentir motivado com a iniciativa da Coopavel, porque poderá contribuir para mudar um sistema que é próprio do Brasil de dar grande destaque à soja e ao milho, deixando o trigo um pouco de lado. “Agora, com essas novidades todas e esse enorme potencial produtivo, certamente o trigo ocupará, gradualmente, o lugar que sempre mereceu”.

Paranhos

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, falou durante a visita sobre a capacidade da Coopavel de se reinventar mesmo em momentos de dificuldades, como as que a pandemia do Coronavírus traz. “Obedecendo a todos os protocolos de segurança, a cooperativa promove um evento inédito, que traz informações aos produtores para que produzam mais e melhor. Esse tipo de iniciativa ajuda a explicar porque Cascavel é um município diferente”.

O presidente do IDR, Natalino Avance de Souza, lembrou que há muitos anos o Emater e o Iapar, que hoje integram o Instituto de Desenvolvimento Rural, são parceiros da Coopavel no Show Rural. “E agora, mais uma vez, estamos juntos e levando aos agricultores conhecimentos avançados sobre as culturas de inverno”. Natalino falou também de sua alegria com o anúncio de construção de um pavilhão específico à agroindústria e que estará em atividade já na 33ª edição, de 1 a 5 de fevereiro de 2021.