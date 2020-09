TSE divulga lista de distribuição de tempo do horário eleitoral

Já está disponível para consulta a tabela com a representatividade dos partidos políticos na Câmara dos Deputados que serve de base de cálculo para a distribuição do tempo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão nas Eleições 2020.

A Portaria TSE nº 722/2020, publicada nesta sexta-feira (25), no Diário da Justiça eletrônico, define oficialmente o tempo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão que cada partido terá na campanha deste ano.

O cálculo foi feito com base na representatividade na Câmara Federal e o espaço maior ficou com o PT, com 54 deputados eleitos em 2018. Depois vêm o PSL, com 52 deputados, e na terceira colocação o PP, com 38 deputados.

A nova conjuntura partidária foi levada em consideração no cálculo no caso de fusões ou de incorporações. Este, por exemplo, é o caso do partido Podemos, em que foram acrescidas seis cadeiras obtidas pelo antigo PHS.

Do total do tempo de propaganda, 90% foram distribuídos proporcionalmente ao número de representantes que os partidos tenham na Câmara Federal e os 10% restantes repartidos igualitariamente entre todos os partidos.

Os tempos

PT: 54 segundos;

PSL: 52 segundos;

PP 38 segundos;

PSD 34 segundos;

PL 33 segundos;

PSB 32 segundos;

PRB 30 segundos;

DEM e PSDB 29 segundos cada;

PDT 28 segundos;

Podemos 17 segundos;

Solidariedade 13 segundos;

PSOL, PTdoB e PCdoB 10 segundos cada;

Patriota 9 segundos;

Cidadania, Novo, PROSS e PSC 8 segundos cada.

Os chamados partidos nanicos ficaram sem espaço.