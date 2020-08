TV Assembleia será sintonizada no canal 10.2 a partir de sábado

A TV Assembleia vai mudar. A partir do próximo sábado (29), o canal do Legislativo estadual passa a ser sintonizado no número 10.2 em rede aberta. A mudança foi definida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e abrange 48 emissoras que compõem a Rede Legislativa de Rádio e Televisão.

A escolha do canal 10.2 é estratégica, pois coloca a TV Assembleia na faixa onde estão concentradas outras emissoras de TV, facilitando o acesso dos telespectadores à programação. A sintonia será feita automaticamente pelo aparelho de TV, sem que seja necessário qualquer procedimento. Caso a TV não sintonize mais o canal do Legislativo, basta executar a função de “busca ou sintonia de canais” do aparelho para voltar a assistir.

A mudança faz parte da estratégia de expansão das emissoras que compõem a Rede Legislativa de Rádio e Televisão e deve ter impacto positivo na audiência dos canais legislativos. “O objetivo é popularizar as programações das TVs legislativas, aumentando a audiência das sessões plenárias de votação, reuniões públicas, debates, entrevistas e programas jornalísticos”, explica a coordenadora da Rede Legislativa da Câmara Federal e vice-presidente da Astral (Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas), Evelin Maciel.

Estreia

A TV Assembleia passou a ser transmitida em seu próprio canal aberto no dia 05 de maio deste ano. Todo o investimento necessário para que a TV pudesse ser transmitida em canal aberto foi pago pelo Senado Federal, já que o canal faz parte da rede de expansão de televisão do Senado Federal. Outra parceria do projeto é a TV Paraná Turismo (TV Educativa). Além de assistir à programação em TV aberta, também é possível conferir todo o conteúdo no canal 16 da Claro/Net e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa do Paraná.

A Rede Legislativa de Rádio e Televisão tem 67 emissoras de TV legislativa em operação com alcance em 250 municípios. Outros 112 canais estão em processo de implantação. Os canais funcionam com o recurso de multiprogramação, o que possibilita o uso do mesmo transmissor para até quatro emissoras independentes. Em Curitiba e região, a TV Senado passará a ser sintonizada no canal 10.1, a TV Assembleia no canal 10.2 e a TV Câmara no 10.3.