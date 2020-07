União entre poderes é o caminho certo contra pandemia no Paraná

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano, ressaltou nesta terça-feira (14), durante uma reunião virtual realizada com os chefes dos Poderes do Estado, a importância da colaboração entre as instituições constituídas para trabalhar na luta contra a pandemia causada pelo novo Coronavírus. “É fundamental ressaltar esta parceria. O Paraná está no caminho certo através desta harmonia muito forte entre as instituições. Cada um dos Poderes tem dado sustentação para enfrentarmos a crise”, afirmou Traiano.

Durante o encontro “A cooperação entre os Poderes como caminho para sair da crise”, o presidente da Assembleia também elencou uma série de medidas tomadas pelo Legislativo paranaense para enfrentar a pandemia. Entre elas está o repasse R$ 37,7 milhões para o Fundo Estadual da Saúde por meio da Lei Complementar nº 221/2020 e o cancelamento do recesso parlamentar para dar continuidade na pauta de votações necessárias para enfrentar esse momento.

Para o parlamentar, a atuação da Assembleia Legislativa e dos deputados estaduais sempre buscou minimizar os efeitos da crise nas famílias paranaenses. “Votamos uma série de projetos de interesse da população. Nos concentramos em encontrar caminhos e soluções. Neste sentido, cada um dos Poderes tem dado sustentação. Isoladamente, não vamos superar esta crise”, avaliou.

Além de Traiano, também participaram do encontro o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, o procurador-geral do Ministério Público do Paraná (MP-PR), Gilberto Giacoia, a procuradora-geral do Estado do Paraná, Leticia Ferreira da Silva, e o Secretário da Fazenda, Renê Garcia Junior. A mediação foi realizada pelo diretor-geral da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), Eduardo Moreira de Castro.

Trabalho conjunto

O desembargador Xisto Pereira tem uma visão semelhante à de Traiano. Para ele, a pandemia produziu grandes impactos em dois pontos: de saúde pública e econômica. “É muito difícil para o gestor público contrabalançar estes dois itens. Para isso, é preciso de harmonia entre os Poderes. É o que acontece no Paraná”, disse. Ele listou uma série de ações do Tribunal de Justiça no enfrentamento da crise. “Estamos fazendo de tudo para auxiliar o Executivo neste momento”.

O procurador-geral do MP lembrou a necessidade de implantação de políticas públicas voltadas para construção de um estado de bem-estar social. “Nesta crise sanitária sem precedentes, em que tudo está sendo revisto, precisamos resgatar valores de igualdade e solidariedade”, disse Giacoia. Já a procuradora-geral do Estado do Paraná, Leticia Ferreira da Silva, relatou a atuação do órgão no enfrentamento do novo Coronavírus. “A pandemia se tornou muito mais que um problema de saúde pública. É também um problema social e econômico. Temos trabalhado para mitigar os efeitos desta crise”.

O secretário da Fazenda, Renê Garcia Junior, comentou os efeitos da pandemia na economia paranaense. Para ele, a cooperação entre os Poderes é essencial do ponto de vista econômico. “A Covid-19 tem uma força destrutiva na economia. Neste sentido, a Sefa assume seu papel de extrema responsabilidade. Este ambiente de total solidariedade entre os poderes é importante para que o contribuinte e o cidadão tenham uma vida digna”, afirmou.

O encontro remoto foi transmitido ao vivo pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa e por meio do canal do Youtube da Secretaria da Fazenda. A reunião foi organizada pela Sefa, por meio da Assessoria de Modernização Fazendária (AMF) e da Escola Fazendária (Efaz).