União planeja investir R$ 20 bi na compra de vacinas, diz Barros

O deputado federal e líder do Governo na Câmara, Ricardo Barros (PP/PR), afirmou que o Governo Federal está preparando uma Medida Provisória para reservar R$ 20 bilhões que serão utilizados na compra de vacinas contra a Covid-19 para toda a população brasileira. O anúncio foi feito na terça-feira (15), durante a reunião da Frente Parlamentar do Coronavírus da Assembleia Legislativa do Paraná.

“O presidente Bolsonaro está tratando deste assunto e está envolvido diretamente nas ações para comprar vacina a todos os brasileiros. Isso vai acontecer”, afirmou o líder do Governo, que também destacou que nenhuma empresa ainda pediu o registro de vacina. “Ainda não sabemos a quantidade de oferta que teremos de vacina e sua logística de distribuição”.

O parlamentar frisou que o valor será suficiente para comprar doses para vacinar toda a população. “São 200 milhões de brasileiros, duas doses para cada um. São R$ 20 bilhões para nós ofertamos vacinas a todos os brasileiros, exceto gestantes e lactantes, que não podem tomar; pessoas que não querem por inúmeros motivos; além dos brasileiros que já tiveram a doença e podem estar imunizados”, enumerou.

Segundo Ricardo Barros, há muitas questões em torno da vacina ainda sendo discutidas, como a venda para o setor privado, a obrigação e o próprio plano de vacinação.