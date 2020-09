Unicred SC/PR distribui R$ 34 milhões aos cooperados

A Unicred SC/PR aprovou a distribuição de aproximadamente R$ 34 milhões relativos às sobras aos mais de 75 mil cooperados nos dois Estados. A iniciativa inédita visa contribuir com a retomada da economia local e com a tranquilidade financeira das pessoas nesse momento de pandemia. Os valores que estão sendo depositados em conta corrente foram aprovados em Assembleia Geral Ordinária.

As seis singulares que compõem a Unicred SC/PR votaram pela distribuição dos valores em conta corrente. Na Vale Europeu retornarão para os cooperados R$ 3,084 milhões, na União R$ 3,1 milhões, na Florianópolis R$ 15 milhões, na Desbravadora Sul R$ 2,8 milhões e na Sul Catarinense R$ 10 milhões. A Coomarca, que também integra o sistema, já havia votado em maio pela distribuição do total de R$ 667.838,17.

Ao aderir ao cooperativismo de crédito o investidor torna-se dono e, como tal, recebe sobras – ou seja, o resultado das operações geradas, principalmente, através das receitas com intermediação financeira, por exemplo, aplicações e empréstimos, e comercialização dos produtos e serviços. Estas sobras são divididas entre os cooperados na proporção da movimentação financeira. Esse é um diferencial que se aplica apenas para uma instituição financeira cooperativa.

O Sistema Unicred contabiliza R$ 14,3 bilhões em ativos totais com 278 agências em todo o País. A central Unicred SC/PR alcançou no primeiro semestre desse ano 76.387 cooperados com a missão de oferecer soluções financeiras competitivas e de qualidade, agregando resultados e fortalecendo relacionamentos.