Unioeste abre inscrições para contratação de professores

A Coordenadoria Geral de Concursos e Processos Seletivos (Cogeps) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) informa a abertura de inscrições e realização do 1º Processo Seletivo Simplificado (PSS1) 2020, para contratação de Professor de Ensino Superior por tempo determinado.

Ao todo são 63 vagas distribuídas por áreas de conhecimento ou matérias nos campi das cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo/PR.

As inscrições deverão ser efetuadas pelo site www.unioeste.br/concursos, até às 17 horas do dia 02 de setembro, sendo no dia seguinte (3), o último prazo para recolhimento da taxa que são proporcionais a Carga Horaria Semanal e o Regime de Trabalho ofertados: RT-09 R$ 60,00; RT-12 R$ 80,00; RT-20 R$ 120,00 e RT-40 R$ 200,00.

Para ter acesso na íntegra o edital, clique: https://www.unioeste.br/portal/interno/docente-pss/1088-2020/55095-1-pss-2020-docentes