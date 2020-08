Unioeste abre inscrições para projeto de combate ao Coronavírus

As inscrições para bolsas no Projeto “Contribuição das Ações de Extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná no combate a pandemia do Novo Coronavírus nas Regiões Oeste e Sudoeste do Paraná” estão abertas. Para participar, é preciso ter entre 18 a 59 anos, estar em boas condições de saúde e não estar incluso em grupos de risco afetados pela Covid-19.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 09 de agosto, mediante preenchimento do formulário eletrônico: https://forms.gle/6sqWeZZZW29zZVsN6.

Para profissionais da saúde deverá ser anexado no ato da inscrição documento com foto, e carteira profissional do conselho de classe válido. Para estudantes da área da saúde deverá ser anexado documento com foto e comprovante atualizado de matrícula. O candidato deverá optar por apenas uma das áreas de ação disponíveis e apenas um município. A seleção será realizada conforme a ordem de inscrição e serão convocados conforme o número de vagas disponíveis.

Para conferir as áreas de atuação e vagas disponíveis, bem como outras informações sobre a seleção, acesse o edital disponível em: https://www5.unioeste.br/portalunioeste/proex/editais/bolsas-de-extensao.