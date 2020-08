Unioeste: Alunos devem preencher intenção de matrícula até domingo

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, publicou ontem a Ordem de Serviço nº 03/2020 – Prograd, que determina a normatização do processo de matrícula on-line no Sistema de Gestão Acadêmica – Academus, seus procedimentos e cronograma para as disciplinas a serem ofertadas de forma remota, no período especial e emergencial do ano letivo de 2020, para os acadêmicos dos cursos de graduação presenciais. Por ser um processo complexo, a realização das matrículas online, serão realizadas somente nos dias 19 e 20 de agosto, no Academus. No dia 18 os horários estarão disponíveis para consulta e para que o acadêmico possa se organizar com a matrícula.

Considerando que às aulas iniciam no dia 17, a Diretoria de Assuntos Acadêmicos disponibilizará aos discentes, a partir de quinta-feira (13), de forma paliativa, uma inscrição na intenção de matrícula em turmas remotas dos cursos de graduação presencial, pelo Sistema de Gestão de Processos Seletivos (SGPS), antes da matrícula pelo Academus. As orientações estão sendo encaminhadas para o e-mail dos estudantes.

Essa intenção de matrícula vai até às 23h59 do dia 16 e o acadêmico deve inscrever-se no Sistema de Gestão de Processos Seletivos (SGPS), para manifestar o seu interesse, nas disciplinas que pretende cursar.

Assim, o interessado deve acessar o SGPS com o seu Login/Senha da Unioeste, selecionar o processo intenção de matrícula em turmas remotas para acadêmicos de cursos de graduação presencial e inscrever-se nas turmas desejadas do seu campus/curso ou em turmas de disciplinas equivalentes em outro campus/curso: https://midas.unioeste.br/sgps/entrar?prcSltCodigo=125.

O procedimento no SGPS é apenas uma intenção de matrícula. O acadêmico deve realizar a matrícula oficial posteriormente no Academus.

Esta ação objetiva auxiliar os docentes, a fim de que saibam quais acadêmicos querem fazer a sua disciplina, pois algumas já poderão iniciar na próxima segunda-feira (17), mas as matrículas ainda não foram feitas no Academus, já que a Unioeste ainda está preparando o sistema para este processo.

O processo de matrícula on-line envolve a Prograd, Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), Coordenações de Curso, Coordenações Acadêmicas, Acadêmicos dos cursos de Graduação presenciais e Docentes. Todos os envolvidos são responsáveis pelos procedimentos.

Essa ação da Universidade se deve ao momento provocado pela pandemia, quando todas as atividades tiveram que ser interrompidas e novas formas estão sendo construídas afim de que os acadêmicos possam dar continuidade aos seus estudos.