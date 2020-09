Unioeste: ArtePapo encerra atividades com tema Semana Farroupilha

Desde maio de 2020, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), vem desenvolvendo o projeto on-line ArtePapo para os cinco campi da Instituição. E, como essa edição chegou ao fim, hoje (17), às 18h, será realizada a última transmissão com tema especial dedicado à Semana Farroupilha em homenagem à cultura gaúcha. Para ter acesso, basta clicar aqui.

Contexto

O ArtePapo surgiu a partir da Diretoria de Extensão e Cultura que, diante da pandemia, procurava um espaço para difusão da arte e da cultura na Universidade. Durante o projeto, tiveram participações de alunos, professores e agentes universitários que usaram da oportunidade para mostrar trabalhos artísticos realizados e, a partir disso, trocaram ideias sobre arte. A apresentação do programa ficava por conta da acadêmica de Letras e estagiária da Proex, Tinffany Miranda Jofre da Silva. O evento também teve participação da egressa do curso de Engenharia Civil da Unioeste, Vitória Carolina Krueger.

As lives eram transmitidas pelo canal da Proex no Youtube. Durante o evento, várias temáticas foram exploradas como o Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Festa Julina. O projeto contou com auxílio do Diretório Central Estudantil (DCE) na procura pelos convidados. Além disso, a Proex mantém um banco de dados de artistas da Unioeste, para fazer o cadastro basta acessar aqui.