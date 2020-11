Unioeste atende vítimas de violência doméstica

As mulheres vítimas de violência na região Oeste têm mais um aliado de relevância na luta contra quaisquer atos que violem seus direitos. Trata-se do Núcleo Maria da Penha (NUMAPE), um trabalho realizado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), por meio de subprograma Inclusão e Direitos Sociais, que desde 2018 atua nas áreas jurídica, social e de apoio psicossocial, entre outros.

Com trabalho que vão desde acompanhamento jurídico das vítimas, como divórcio e pensão alimentícia, até o amparo daquelas em situação de vulnerabilidade, o Núcleo foi incorporado à Instituição por meio de projeto de extensão ligado ao Programa Universidade Sem Fronteiras (USF) da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI). O Núcleo é custeado com recursos da Unidade Gestora do Fundo Paraná (UGF) e vinculado às Universidades Estaduais e às suas Pró-Reitorias de Extensão (PROEX).

O Núcleo atua em conjunto com a Delegacia de Atendimento à Mulher, Patrulha Maria da Penha, Ministério Público, Fórum Municipal, Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

Com uma equipe altamente qualificada, o NUMAPE funciona no campus da Unioeste. As atividades começaram em março de 2018, sob a então coordenação da professora Zelimar Soares Bidarra e da professora Ineiva Terezinha Kreutz e hoje estão em pleno funcionamento.

Durante a pandemia da Covid-19, de abril a setembro, o trabalho foi realizado remotamente, mas em outubro voltou a atender dentro da normalidade. “Desenvolvemos ações de acolhimento e atendimento gratuito a mulheres em situação de violência e com necessidade de proteção, para que sejam assegurados seus direitos e desvinculações com o agressor”, destacam as coordenadoras, ao referirem-se ao trabalho socioeducativo, articulação e mobilização social.

Os números no País assustam. Nos primeiros seis meses de 2020, 1.890 mulheres foram mortas de forma violenta, boa parte em plena pandemia do novo Coronavírus – um aumento de 2% em relação ao mesmo período de 2019. Segundo o levantamento, 631 desses crimes foram de ódio motivados pela condição de gênero, ou seja, feminicídio.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o Brasil está no 5º lugar dos países que mais matam mulheres no mundo no contexto de violência doméstica. O ranking é feito em 84 países. Dados apontam, ainda, que a cada dois minutos uma mulher sofre agressão no País.

De acordo com as coordenadoras, durante a pandemia, as desigualdades sociais ficaram mais evidentes. “A necessidade do isolamento social impactou no aumento da violência doméstica contra as mulheres que ficaram ainda mais isoladas e fragilizadas. Pesquisas nacionais apontaram a queda das denúncias e o aumento da letalidade da violência evidenciada pelos números de feminicídio”, descrevem.

No período de pandemia, o Núcleo trabalhou na modalidade de teletrabalho e buscou fortalecer a divulgação dos serviços oferecidos pela rede de enfrentamento à mulher em situação de violência na Comarca de Toledo, que não deixaram de atender mesmo no auge da transmissão.

Outra ação foi a produção de cartilhas, em parceria com o Programa de Apoio à Política de Atenção à Criança e ao Adolescente (PAPPCA), lançadas no evento online Webnário “Violência Doméstica e Familiar em Tempos de Pandemia” em 22 de setembro de 2020. A cartilha tem como objetivo fornecer informações para a discussão sobre os impactos das desigualdades de gênero e da violência doméstica sobre a pandemia e o isolamento social.

Em função da pandemia, o Numape o ampliou o atendimento, mesmo de forma remota. No período de março e setembro de 2020, a equipe técnica realizou o cadastro de 40 novas mulheres que procuraram os serviços. Entre abril e setembro de 2020, o trabalho preventivo realizou 95 ações socioeducativas, com destaque para a publicação de uma cartilha informativa intitulada “Se Minha Casa Falasse: Será a casa um lugar seguro para as mulheres, as crianças e os adolescentes?”.

Os números

Desde o início, em 2018, o Numape atendeu 129 mulheres e, nos últimos 14 meses (julho de 2019 a setembro de 2020), a equipe técnica do Numape contabilizou 2.201 atendimentos sociojurídicos. Nesse mesmo período, foram realizados 101 audiências, 30 pensões alimentícias determinadas, três divórcios/dissolução de união estável efetivados, 29 divisões de guarda realizadas, entre outras medidas em defesa dos direitos das mulheres em situação de violência e de seus dependentes.

No âmbito da prevenção, foram 127 ações socioeducativas, como atos de prevenção e informação a fim de prevenir situações de violência e informar a população sobre os direitos das mulheres.

O NUMAPE atua no tripé de ensino, pesquisa e extensão e busca contribuir na efetivação e fortalecimento de políticas públicas para o estabelecimento de redes sociais de proteção e assistência judiciária na área de enfrentamento à violência contra a mulher e o efetivo cumprimento da Lei Maria da Penha.

Em setembro de 2020, os projetos Numape do Estado do Paraná receberam a notícia de que a partir de 01 de janeiro de 2021, os NUMAPE’s (em conjunto com outros projetos) ficarão sob a gestão da Unidade Gestora do Fundo Paraná, “[…] passando a ser considerado como Projeto Estratégico da UGF, dada sua importância na capacitação dos alunos e egressos, seu alcance no atendimento à sociedade e a forma como são operacionalizados a partir de demandas previamente distribuídas por região do Estado”.

O Numape funciona de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17 horas na Unioeste campus de Toledo. Rua da Faculdade, 645 Jardim La Salle, Toledo-PR. Atendimentos remotos ou presenciais de segunda a sexta-feira mediante atendimento: os atendimentos podem ser agendados pelo telefone (que também é WhatsApp) 45 3379 4099 ou pelo contato nas redes sociais Facebook e Instagram @numapetoledo.

Como funciona o serviço

Para ser atendida pelo Núcleo há alguns requisitos. Por exemplo, advogada acompanha mulheres em situação de violência doméstica e que comprove ser hipossuficiente, ou seja, com de até dois salários mínimos.

No primeiro atendimento, se necessário, é feita a procuração na qual a usuária passa os poderes para a advogada agir em seu nome. Ao identificar a demanda da mulher, os técnicos passam a atuar conforme as atribuições de cada profissão. Como exemplo pedido de divórcio, pensão, guarda, e demais demandas de cunho jurídico.

Já o assistente social, com auxílio da estagiária em Serviço Social faz acompanhamento das usuárias e encaminhamentos aos serviços das Políticas Públicas de Assistência Social, Saúde, Educação e Segurança.

Além disso, a cientista social, responsável pelo trabalho preventivo, faz contatos para inserção da mulher na sociedade, com ações e parcerias com Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Centros de Referência de Assistência Social, atuação no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, diálogo com universidades, rádios e jornais, com a finalidade de informar a comunidade sobre os direitos das mulheres.

A equipe é composta, ainda, por uma professora orientadora da área do Direito, assistente social bolsista; advogada bolsista; cientista social bolsista; estudante de graduação em Direito bolsista e estudantes em Serviço Social bolsistas.

Fazem parte da equipe: Ineiva Terezinha Kreutz, coordenadora e orientadora do Numape Toledo desde outubro de 2019, docente do Curso de Serviço Social desde 2007, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGSS/UFSC); pela advogada Elaine Cristina Francisco Volpato, e Professora adjunta do Curso de Graduação em Direito, com mestrado e doutorado em Direito, pela Universidade Federal do Paraná.