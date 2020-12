Unioeste: Campus de Cascavel irá instalar aparelhos de calistenia

Com objetivo de promover uma maior qualidade de vida aos acadêmicos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) serão instalados na área de esportes do Campus de Cascavel aparelhos de calistenia. Os novos aparelhos foram uma iniciativa do professor do curso de Fisioterapia Gustavo Nakayama com apoio da administração do Campus.

De acordo com o professor a ideia da instalação dos aparelhos se deu devido ao fortalecimento das atléticas e a criação de eventos esportivos nos meios acadêmicos. “Vi a necessidade de dar condições da comunidade acadêmica fazer uma preparação física para a prática competitiva”, salientou o professor reforçando que a calistenia tem uma história muito antiga, podendo variar o conceito e a ideia conforme a fonte e o interesse. “O que mais me motivou foi a possibilidade de dar autonomia para as pessoas em se movimentar de uma forma consciente e criativa”.

Gustavo conta que entrou em contato com um ex-aluno do curso de Fisioterapia da Unioeste, Fabiano Lamb, proprietário da Lamb Academia Livre, que acabou fazendo a doação dos aparelhos para a implantação da prática no Campus de Cascavel da Unioeste. “A princípio vamos instalar dois modelos de barra fixa com três alturas e barra paralela. Equipamentos mais conhecidos das praças, porém robustos o bastante para conseguir realizar exercícios mais complexos. Acredito que por ser aparelhos mais conhecidos fique mais convidativo a prática. E conforme o número de praticantes for aumentando e consequentemente aumento das habilidades podemos colocar equipamentos mais complexos e desafiador”, explicou.

O professor lembra também que os aparelhos estarão disponíveis a toda comunidade acadêmica da Instituição a partir de sua instalação que deverá ocorrer em breve.