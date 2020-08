Unioeste: Conselho regulamenta atividades de ensino remoto

Em reunião extraordinária, realizada nos dias 29 de julho e 4 de agosto o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), juntamente com representantes dos cinco campi e Reitoria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) decidiram pelo retorno das atividades de ensino remoto emergencial a partir do dia 17 agosto além de regulamentar às atividades do período letivo especial e emergencial que seguem preliminarmente até dia 31 de dezembro de 2020.

Nas decisões, aprovadas pelo Conselho, ficou determinado que a retomada das aulas será de até 20% da carga horária de cada curso. Os colegiados terão autonomia para decidir quais disciplinas serão ofertadas aos acadêmicos de seus cursos. Essa definição deve ser e encaminhada para a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd). Além disso, cada colegiado decidirá como será feito o controle de frequência dos alunos. Os acadêmicos deverão realizar às matrículas de 10 a 14 de agosto.

A plataforma oficial de transmissão das aulas será o Teams. lembrando que a Universidade disponibiliza o pacote Office 365 para que todos os acadêmicos possam utilizar as ferramentas ofertadas através do acesso institucional, além do suporte técnico necessário.

Também ficou decidido na reunião que o período letivo especial e emergencial, deverá passar por avaliação do Cepe a cada 60 dias e ainda que na realização de aulas síncronas, o docente deve informar observar o horário definido para a disciplina, aprovado pelo colegiado do curso, de acordo com o turno de funcionamento do curso. Além disso as atividades de ensino remoto devem ser gravadas e disponibilizadas, por meio de postagem na plataforma utilizada, aos alunos matriculados na disciplina, no prazo máximo de 24 horas após a aula ministrada remotamente, permanecendo disponível até o término da disciplina; as aulas gravadas podem ser editadas pelo docente desde que não comprometam o conteúdo.

Está estabelecido também que o Cepe tem o prazo de 60 dias para definir a forma de reposição das disciplinas ofertadas no ensino remoto aos alunos que não realizaram essas atividades; os alunos que optarem pelas aulas remotos devem realizar novo procedimento de matrícula no Sistema de Gestão Acadêmica (Academus) cujas normas serão publicadas por meio de Ordem de Serviço a ser emitida pela Prograd; o aluno pode pedir o cancelamento da matrícula nas disciplinas ofertadas, neste período, a qualquer momento após o início das aulas; as disciplinas cursadas têm equivalência à disciplina que consta no PPP, sendo consideradas na integralização do curso de graduação presencial; o docente responsável pela disciplina ofertada deve submeter ao Colegiado do curso o plano de ensino readequado para o formato remoto, contando a metodologia de ensino e avaliação e esse deve ser aprovado pelo Colegiado e homologado no Conselho de Centro.

Segundo o reitor Alexandre Webber, a Instituição sempre respeitou os protocolos estabelecidos contra a Covid-19 afim de garantir a segurança de toda comunidade acadêmica e que o Programa de Inclusão Digital, responsável pelo mapeamento dos estudantes em situação de vulnerabilidade social, identificará os alunos que necessitam de auxílio tecnológico, para empréstimo de celulares e pacotes de dados 3G.

Atualmente, a Unioeste conta com aproximadamente 11.390 acadêmicos e 9265 discentes no nível de graduação. São ofertados 33 cursos distribuídos nos cinco campi da Instituição, sendo 15 cursos com 3944 discentes no período noturno, 10 cursos com 2022 discentes no período matutino e 16 cursos com 3299 discentes integral.

A Unioeste foi a última das sete universidades públicas estaduais a decidir pelo retorno remoto das atividades de ensino em seus cinco campi. A Universidade Estadual de Londrina (UEL) decidiu pela volta no dia 29 de junho, a UEM (Maringá) 17 de agosto, a UEPG (Ponta Grossa) em 20 de julho, Unicentro (Guarapuava) no dia 27 de julho, Uenp (Norte do Paraná) dia 1ª de junho e a Unespar dia 17 de março.