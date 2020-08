Unioeste convoca inscritos no projeto de combate ao Coronavírus

A Pró-Reitoria de Extensão (Proex) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) efetua primeira convocação de candidatos inscritos para bolsa de estudo no Projeto “Contribuição das Ações de Extensão da Unioeste no combate a pandemia do Novo Coronavírus nas Regiões Oeste e Sudoeste do Paraná”.

As inscrições seguem até no domingo, dia 09, por meio do formulário eletrônico: https://forms.gle/6sqWeZZZW29zZVsN6.Para participar, é preciso ter entre 18 a 59 anos, estar em boas condições de saúde e não estar incluso em grupos de risco afetados pela Covid-19.

Para profissionais da saúde deverá ser anexado no ato da inscrição documento com foto, e carteira profissional do conselho de classe válido. Para estudantes da área da saúde deverá ser anexado documento com foto e comprovante atualizado de matrícula. O candidato deverá optar por apena uma das áreas de ação disponíveis e apenas um município. A seleção será realizada conforme a ordem de inscrição e serão convocados conforme o número de vagas disponíveis.

Para conferir as áreas de atuação e vagas disponíveis, bem como outras informações sobre a seleção, acesse o edital disponível em: https://www5.unioeste.br/portalunioeste/arq/files/PROEX/editais/corona_virus/Edital_034_convoca_covid.pdf