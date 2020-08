Unioeste: cultivo da quinoa é acompanhado por alunos de Agronomia

O projeto intitulado “Acompanhamento do cultivo das culturas de quinoa e chia junto aos produtores rurais”, realizado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus de Marechal Cândido Rondon, faz parte dos estudos de melhoramento de quinoa e acompanhamento de agricultores produção e comercialização do produto na região oeste do Paraná, coordenado pelo professor Edmar Soares de Vasconcelos integrado ao curso de Agronomia.

A proposta tem como objetivo viabilizar o cultivo e a comercialização da quinoa na Região Oeste do Paraná. Os discentes acompanham as visitas técnicas aos produtores que desejam cultivar quinoa; participam da elaboração e análise e experimentação de relacionados a equipamentos empregados no cultivo, processamento e produção da quinoa. Na visão do coordenador, a contribuição do projeto é “vivenciar o dia a dia da profissão junto a produtores da região”.

Edmar explica ainda que a Unioeste contribuiu na infraestrutura de ensino e pesquisa, auxílio no transporte até a propriedade agrícola. Contudo, com a pandemia da Covid-19, ele conta que os discentes deixaram de acompanhar as visitas aos produtores. “Porém, eu utilizei esse tempo de isolamento para elaborar, montar e testar a máquina de remoção de saponina, a qual agora será disponibilizada para os produtores que cultivaram quinoa na região Oeste do Paraná no ano agrícola no período de 2019/2020” acrescenta.

Mesmo com as atividades suspensas, o coordenador disse que o projeto obteve resultados. “O primeiro resultado foi conseguido por produtores que produziram quinoa nos municípios de Marechal Cândido Rondon e Toledo no ano agrícola de 2019/2020 e o segundo resultado foi a concepção da máquina de remoção de saponina, a qual é necessária fazer para melhorar a condição de comercialização da quinoa”.

Integram ao projeto: Edmar Soares de Vasconcelos (Professor); Ana Carolina Pinguelli Ristau (Doutoranda); Renato Alexandre Malfato (Mestrando); Bruno Capelani dos Santos (Mestrando); Diego Sidney de Oliveira Nunes (Graduando em Agronomia); Matheus Meyer do Carmo (Graduando em Agronomia). Entre outros oito discentes do curso de Agronomia.