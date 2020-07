Unioeste define data do vestibular para maio de 2021

Tradicionalmente o concurso é realizado no ano anterior ao ingresso dos novos alunos, no entanto, com a pandemia e a suspensão das atividades acadêmicas, a universidade entendeu que a prorrogação oferece maior condições aos candidatos de se prepararem para o vestibular.

A instituição reforça que todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e os decretos municipais e estaduais, têm sido rigorosamente respeitados a fim de preservar os alunos e servidores. A decisão de transferir o concurso vestibular para 2021 foi tomada de maneira conjunta para que não haja nenhum prejuízo. “Sempre priorizamos salvar vidas. Todos os esforços administrativos foram voltados ao Hospital Universitário, referência no tratamento da Covid-19 na região. Agora, começamos a estruturar a retomada acadêmica e a data em maio mostrou-se apropriada pois democratiza o acesso, dando tempo ao aluno para se preparar e fazer uma boa prova”, enfatiza o reitor da Unioeste, Alexandre Webber.

De acordo com o coordenador geral do Concurso Vestibular, Paulo Renan Effgen, a prorrogação da data do vestibular possibilitará que o candidato tenha um prazo maior para efetivação das inscrições, ou seja, cerca de 60 dias. A previsão é de que elas sejam realizadas entre os meses de fevereiro e abril. A nova data escolhida foi pensada para que o concurso não ocorra no mesmo dia do Enem, caso haja uma nova alteração para o mês de maio, umas das opções de escolha na pesquisa realizada pelo MEC junto aos candidatos, ou de outras instituições que também já estão definindo os vestibulares para 2021.

Renan salienta ainda que outro motivo para mudança de data é que o período de divulgação da lista dos aprovados no concurso e efetivação de matrícula será menor, o que deve ocasionar uma menor desistência das vagas. “A grande preocupação da Unioeste é sempre com o candidato, para que ele tenha condições de se preparar para a prova, tempo hábil para se inscrever, que não haja coincidência de provas e que tenhamos o menor número de desistências”, afirma.

O site oficial do vestibular já está disponível com a bibliografia necessária para a prova. Além disso, começa agora o processo de elaboração das provas, reserva de espaço para aplicação aos candidatos e formação das bancas de avaliação.

A Unioeste segue entre as melhores universidades brasileiras, além de recentemente estar posicionada entre as melhores da América Latina no ranking da The Times Higher Education (THE), sendo internacionalmente reconhecida.