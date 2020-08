Unioeste e Sebrae fortalecem o empreendedorismo com Startup Garage

Com o objetivo de incentivar a cultura empreendedora no ambiente acadêmico, o Sebrae/PR e a Unioeste – Campus Cascavel, firmaram parceria para a realização do Startup Garage. O Programa é uma iniciativa para fortalecer o empreendedorismo por meio do estímulo à instalação de programas de criação de startups em Instituições de Ensino Superior. Na região, o Programa já é realizado no Centro Universitário FAG – Campus Cascavel e Campus Toledo. Com a adesão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, o objetivo é estimular ainda mais o comportamento empreendedor dos jovens.

“A Unioeste é a principal universidade pública do Oeste com quem já temos uma parceria no sentido de fortalecer o ecossistema de inovação na região. Com o Startup Garage, que nos permite trabalhar a pauta do empreendedorismo de forma mais acelerada e específica para a criação de startups, engajamos os alunos para que eles pensem neste modelo de negócio como uma opção para a vida profissional”, explica o gerente da regional oeste do Sebrae/PR, Augusto Stein.

No cronograma do Startup Garage, o foco dos trabalhos é a ideação de novas empresas. Com duração prevista de quatro meses, o Programa é dividido em fases, avaliadas de forma específica. A primeira fase é da descoberta, que inclui workshops sobre times de alta performance, mercado, ideias e modelo de negócios. A segunda fase trata do produto com temas como a validação de mercado, prototipação, canais de vendas e modelo financeiro. Na terceira etapa, os acadêmicos terão acesso a temas como planejamento de marketing, preparação para vendas, aspectos jurídicos, participação de investimentos e a banca com investidores.

Ao final, os trabalhos são avaliados por uma banca, que classifica os projetos de startups de acordo com critérios como viabilidade, competitividade e planejamento. Processo que, segundo a docente do curso de Economia e coordenadora do Núcleo de Pesquisas Avançadas em Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (Nupeace) e da Usina de Negócios Inovadores (Unihub) da Unioeste, doutora Maria da Piedade Araújo, faz toda a diferença para a vida dos acadêmicos.

“Os workshops que serão disponibilizados na execução do programa irão estimular a visão empreendedora. Isto será feito desde o desenvolvimento de uma ideia até a validação. Além disso, no Startup Garage eles serão estimulados a trabalharem em equipe, aprendendo a aproveitar ao máximo a habilidade do outro”, pontua a professora.

Ainda segundo Maria da Piedade, com o início do Startup Garage na instituição, a Unioeste espera contribuir para a disseminação da cultura empreendedora; estimular os professores a se integrarem com outras áreas do conhecimento, ajudando os acadêmicos a trabalharem juntos para a construção de soluções a partir de problemas reais e, com isso, receber projetos que apresentem soluções capazes de serem inseridas no mercado.

Os acadêmicos interessados em participar do Startup Garage na Unioeste podem entrar em contato com o Nupeace e o Unihub ou procurar o Sebrae/PR pelo e-mail gcaus@pr.sebrae.com.br. A inscrição é gratuita e optativa. Acadêmicos de todos os cursos da Unioeste – Campus Cascavel poderão participar.