Unioeste e Sebrae iniciam parceria no Programa Startup Garage

Na tarde de ontem (19), o vice-reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), professor Gilmar Ribeiro de Mello e o gerente regional Oeste do Sebrae, Augusto Cesar Stein, assinaram convênio para implantação do Programa Startup Garage na Universidade. Também participaram da cerimônia de assinatura as professoras Maria da Piedade Araújo, Sandra Mara Stocker Lago, o pró-reitor de Administração e Finanças, Geysler Rogis Flor Bertolini e a diretora do Centro de Ciência Sociais Aplicadas, professora Delci Grapegia Del Vesco.

O objetivo dessa parceria é a execução do Programa Startup Garage junto aos alunos de graduação e pós-graduação da Instituição. O Programa Startup Garage pretende unir conhecimento e prática na formação de empreendedores. Os envolvidos pretendem contribuir com o desenvolvimento e disseminação da cultura de inovação e empreendedorismo na Universidade, tendo como foco a comunidade acadêmica (alunos de graduação e pós-graduação), qualificar os participantes do Programa Startup Garage por meio de workshops, que totalizarão 40 horas, conforme o plano de trabalho.

Além disso, as duas instituições pretendem estimular a visão empreendedora da comunidade acadêmica, qualificando os alunos para a possibilidade de criação de startups, além de envolver ativamente os partícipes da tríplice hélice para colaborar na construção do Ecossistema de Inovação, dentro do Sistema Regional de Inovação – SRI e contribuir para alavancar novos empreendimentos na região de abrangência da Unioeste, com geração de emprego, trabalho e renda.

Na oportunidade o vice-reitor, Gilmar Ribeiro de Mello, destaca que a parceria entre a Universidade e as instituições estão se fortalecendo. “Uma parceria muito interessante na área de gestão, mais voltado a parte de empreendedorismo e inovação, que nos remete a mais uma alternativa de nossos alunos e professores desenvolverem e trabalharem nessa área tão importante para o desenvolvimento das nossas regiões. O convênio vai fomentar muitos projetos que ajudarão na formação dos nossos acadêmicos”.

Já o gerente da regional Oeste do Sebrae, Augusto Cesar Stein comentou que tanto o Sebrae quanto a Unioeste, têm a missão e a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento da região, e o empreendedorismo é um fator fundamental. “Temos a expectativa de que com esse projeto, abra-se um caminho para outras parcerias. A Unioeste é a principal instituição de ensino da região Oeste do Paraná, basicamente a mesma região de abrangência da nossa regional do Sebrae, então temos um horizonte de possibilidades muito grande. A finalidade é trabalhar com o aluno atitude empreendedora, ferramentas para que ele empreenda com mais assertividade e mais sucesso”.

Ele salientou ainda que esse projeto é extremamente viável, prático e funcional para esse fim que é comum ao Sebrae, a Unioeste e a sociedade no geral. “A importância de uma parceria como essa é porque trata-se de uma linha de ação que incentiva o empreendedorismo dentro das Universidades. Conforme, os alunos vão evoluindo e chegando mais próximo da graduação, que eles tenham diferentes opções e empreender sempre é uma opção. Esse projeto, além da sensibilização para empreender, ele dá as ferramentas para que os alunos possam de fato iniciar o seu negócio”.

A professora Maria da Piedade Araújo reforçou também que incentivar a cultura do empreendedorismo é incentivar o desenvolvimento de habilidades nos acadêmicos, além de abrir um leque de oportunidades ante a esta realidade tão adversa comparado a um passado não muito distante. “É uma oportunidade ímpar dos nossos acadêmicos unirem conhecimento à prática. Os workshops que serão disponibilizados na execução do programa irão estimular a visão empreendedora. Isto será feito desde o desenvolvimento de uma ideia até a validação da mesma. Além disso, no Startup Garage eles serão estimulados a trabalharem em equipe, aprendendo a aproveitar ao máximo a habilidade do outro”.