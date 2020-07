Unioeste Foz desenvolve atividades remotas para acadêmicos

Tendo em vista o complexo momento em que a comunidade acadêmica está vivendo, devido à pandemia Covid-19, e na busca por ofertar atividades para manter o ritmo de aprendizagem e o aproveitamento do tempo, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da Unioeste Foz do Iguaçu tem promovido uma série de projetos. Homologadas junto à Prograd, as atividades de ensino, como aproveitamento para carga horária de atividade acadêmica complementar, visam também a manutenção do vínculo entre universidade e acadêmicos. Todos os projetos estão sendo desenvolvidos de forma remota.

Leitura crítica, cibercultura e pesquisa científica

O projeto Leitura e Reflexão, aposta no desenvolvimento do hábito da leitura, da associação de ideias e do pensamento crítico dos participantes. A primeira turma, coordenado pela Prof.a Dr.a Cecília Oderich, teve 58 inscrições, com foco temático Gestão de Pessoas, Empreendedorismo e Inovação. As opções de obras eleitas pelo grupo para serem lidas e analisadas foram “O Jeito Harvard de Ser Feliz”, de Shawn Achor, “Inteligência Emocional”, de Daniel Goleman, “A Tríade do Tempo”, de Christian Barbosa e “Quem Mexeu no meu Queijo?”, de Spencer Johnson.

A segunda turma, sob responsabilidade da Prof.a MsC. Juliane Helanski Cardoso, está desenvolvendo o foco temático em cibercultura: algoritmos, dados, social bots e privacidade e propõe uma reflexão sobre questões antropológicas, sociológicas e políticas das plataformas digitais na sociedade contemporânea. Foram escolhidas pelos discentes as obras “Democracia e os códigos invisíveis: como os algoritmos estão modulando comportamentos e escolhas políticas”, de Sergio Amadeu da Silveira; “Tudo sobre t@dos: redes digitais, privacidade e venda de dados pessoais”, de Sergio Amadeu da Silveira, “Admirável mundo novo”, de Aldous Huxley, e o artigo “Há governos que querem desconectar seus cidadãos da Internet, e alguns já tem seu botão vermelho”, de Marta Peirano.

Outro projeto que teve alta adesão foi ofertado pelo Prof. Dr. Elói Júnior Damke, intitulado Pesquisa Científica em Ciências Sociais Aplicadas, cujas atividades iniciaram este mês. O foco principal do projeto é capacitar os graduandos em ciências sociais aplicadas na elaboração de pesquisas científicas”. A atividade conta, também, com participação especial do Prof. Dr. Marcos Ferasso, por meio de uma webinar, que apresentará um template para produção de pesquisas científicas.

Contabilidade, democracia e resolução de conflitos

O projeto de ensino Revisão de Conteúdo para Exame de Suficiência Conselho Federal de Contabilidade (CFC), coordenado pela Professora Fabíola Graciele Besen, com a participação dos docentes do Colegiado de Ciências Contábeis, iniciou no mês de junho, foi aberta aos acadêmicos do 4º e 5º curso de Ciências Contábeis do Campus de Foz do Iguaçu e tem como objetivo proporcionar revisões de conteúdo das principais disciplinas do curso de Ciências Contábeis visando à preparação dos participantes para o Exame de Suficiência do CFC.

Já para os acadêmicos de Direito, o projeto Leituras Jurídicas para a Resolução de Conflitos, coordenado pelo Prof. Dr. Sérgio Rodrigo Martínez, e Democracia e Constituição – Evento de ensino, liderado pela Prof.a Dr.a Lissandra Aguirre, desenvolvem leituras e resenhas críticas de obras da área, serão realizados encontros para debate sobre as obras.