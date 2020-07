Unioeste: Inscrições do Provare prorrogadas até o dia 27

A inscrição para o Processo Seletivo das Vagas Remanescentes (Provare) pode ser realizada até o dia 27 de julho de 2020. Para realizar a inscrição basta acessar o site e preencher seus dados pessoas e a opção escolhida.

A coordenação do Provare na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) lembra que foram realizadas até o momento mais de mil inscrições, mas que pouco mais de um terço poderia ser validada. “As pessoas ainda falham muito pela não leitura do Edital, onde colocamos até um passo a passo para o envio dos arquivos”, informa o coordenador do Processo Paulo Renan Effgen. Para validar a inscrição, é necessário o envio da documentação, conforme edital. Caso o candidato preencha mais de uma inscrição, deve ser enviada a documentação novamente. Será validada apenas a última inscrição registrada com sua respectiva documentação.

Neste ano, o Provare substituirá a quinta chamada prevista para o Sisu e Vestibular, funcionando como uma manifestação de interesse em lista de espera. O candidato inscrito para o Sisu ou Vestibular e que optar pelo mesmo curso no Provare terá prioridade na classificação do Provare.

Além de substituir a quinta chamada nas vagas prioritárias, as vagas gerais do Provare se destinarão a todos os candidatos que não tenham obtido nota zero na redação e participado de qualquer um dos seguintes processos seletivos: Concurso Vestibular 2016 da Unioeste, Concurso Vestibular 2017 da Unioeste, Concurso Vestibular Especial 2017 da Unioeste, Concurso Vestibular 2018 da Unioeste, Concurso Vestibular 2019 da Unioeste, Concurso Vestibular 2020 da Unioeste, Edições 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio.

Para mais informações acesse o edital disponível em www.unioeste.br/provare.