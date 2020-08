Unioeste leva poesia aos alunos em época da pandemia

Quando o saudoso poeta gaúcho Mário Quintana (1906-1994) escreveu: “A morte deveria ser assim: um céu que pouco a pouco anoitecesse e a gente nem soubesse que era o fim”, não deve ter imaginado que suas palavras sobre a finitude da vida seriam tão apropriadas em tempos de pandemia de Covid-19, tragédia sem precedentes, que assola a humanidade desde o início de 2020.

Foi justamente a habilidade que a poesia tem, de ressignificar a dor em palavras, que a Universidade Estadual do Oeste do Paraná(Unioeste), por meio do Centro de Comunicação e Artes (Ceca), Campus de Cascavel, criou o curso de extensão Poesia um Ato de Liberdade, iniciado nesta quinta-feira (13), com aulas remotas previstas até final de setembro.

“O trabalho integra um projeto maior, voltado especificamente para a Pandemia da Covid-19, com ações para levar conforto, amor e um pouco de perfume, pela e na literatura”, diz o coordenador e professor de Letras e também escritor, André Boniatti, que se emociona ao falar do projeto, “a poesia tem efeito terapêutico. O projeto é lindo. Eu agradeço a participação das pessoas, a poesia agradece”, diz.

Iniciado nesta quinta-feira (13), o curso se estende por seis semanas, todas as quintas-feiras a partir das 14 horas, dirigido aos alunos do curso de Letras da Unioeste e também aberto ao público externo.

Poesia como Ato de Liberdade integra um projeto maior, sob coordenação do professor doutor Acir Dias, numa das tantas ações da Unioeste em época de pandemia, que mesmo sem aulas não deixou de trabalhar tanto no combate e prevenção da doença, como também pelos ideais da educação.

O coordenador compara o trabalho a um bálsamo aos que, direta e indiretamente, sofrem consequências da pandemia, muitas delas irreversíveis, como a morte. “O curso se insere numa ação do Ceca, cujo coordenador é o professor Dr. Acir Dias da Silva, o qual pretende promover o estudo e a reflexão relacionada aos colegiados de Letras e Pedagogia durante o período de afastamento”, reforça Boniatti.

Boniatti explica que a ideia do curso é compartilhar leituras e interpretação de poemas, intercalando discussões teóricas acerca do tema e produção e promoção de escrita criativa entre os participantes. “Pois acreditamos que dessa maneira poderemos, juntos, compreender melhor esse processo artístico que leva poetas e poesia a se perpetuarem nos ouvidos e corações das pessoas.”

Diz o coordenador que, “em resumo, o curso consiste no ato de extrair da palavra sentidos e sentimentos, para levar aprendizado, expressão artística, ao tempo que emancipar nosso pensamento diante desse período complexo por que passamos”.

A primeira turma será de 20 alunos, que farão uma interface com o professor, especialista em Educação Especial Inclusiva, mestre e doutorando do Programa de Pós-graduação em Letras da Unioeste, atuando também como professor de Literatura nesta mesma instituição.

O professor elucida que o curso pretende unir pessoas num ato que, se terapêutico, contempla uma das principais matérias das sociedades desde as primitivas, o olhar sobre a poesia, sobre o ser humano, sobre a composição melódica da escrita no papel.

Quem coordena o curso

O coordenador do curso de extensão é escritor paranaense e transita por diversos gêneros: é poeta, dramaturgo, contista. Atua como docente de Língua Portuguesa e Inglesa e respectivas literaturas. Graduou-se em Letras pela Unioeste, é ainda especialista em Educação Especial Inclusiva, mestre e doutorando do Programa de Pós-graduação em Letras da Unioeste, atuando também como professor de Literatura nesta mesma instituição.

Além dessas atividades, trabalha ainda com teatro amador. Suas principais obras são: “Fragmentos do silêncio (versos esparsos)” e “A cosmoprofecia do movimento ao infinito” em verso; “A estratégia do Ser (aconselhamento aos possíveis jardineiros do mundo)”, filosofia; e “Amo-te a ponto de matar”, “A benzedura do concreto”, “A paixão de Cristo (em três visões)”, obras teatrais. Mais informações podem ser obtidas na página www.andreboniatti.com.