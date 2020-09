Unioeste participa do plantio de Araucária no Zoológico de Cascavel

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) participou, nesta quarta-feira (23), do plantio de mudas de Araucária no Zoológico de Cascavel, ação promovida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente em comemoração ao Dia da Árvore – 21 de setembro. O plantio de cinco mudas da árvore símbolo do Paraná marca o penúltimo dia da Semana de Conscientização Ecológica: Adote o Verde.

Segundo o assessor de Relações Internacionais e Interinstitucionais da Unioeste, professor Dr. Rafael Mattiello, para Unioeste é primordial manter essas parcerias, porque são uma forma de ter uma ligação mais próxima com a realidade local. “Hoje, especificamente, representando a Universidade, plantamos uma árvore em nome da Unioeste. É uma forma de reafirmarmos esse compromisso que a Instituição tem com o seu entorno e, de uma forma simbólica, firmar raízes nessa parceria histórica que já temos com o município e com toda a região Oeste e Sudoeste do Paraná”.

Para o secretário do Meio Ambiente, Walter Yonegura, a integração entre o meio acadêmico e o poder público é fundamental. “A Unioeste tem nos auxiliado com projetos e ideias, que são trazidas pelos alunos, como a readequação dos recintos e fachada do zoológico. Essa integração é muito interessante, porque muitas vezes o poder público é engessado e esse auxílio nos traz agilidade”, disse.

O coordenador do curso de Ciências Biológicas da Unioeste e representante do Conselho Municipal do Meio Ambiente, professor José Flávio Cândido Júnior, afirma que a parceria entre Prefeitura e Unioeste é enriquecedora para ambos os lados. “Tanto a Universidade quanto a Prefeitura estão sempre buscando auxílio quanto a parte técnica e de personalização. É uma parceria que só tem a ganhar. O acadêmico recebe treinamento em situações reais, os pesquisadores têm a oportunidade de desenvolver ideias e projetos, e a Prefeitura pode realizar projetos que são necessários para o município na área ambiental”, comenta o professor.

Larissa Inês Squinzani, representante do mestrado de Conservação e Manejo de Recurso Naturais da Unioeste, ressaltou ainda que “foi de extrema satisfação participar desse ato simbólico do Dia da Árvore com o plantio de mudas de Araucária (Araucaria angustifolia), espécie considerada chave para o fornecimento de alimento para a fauna e é realmente gratificante realizar pesquisas para a conservação desta espécie em áreas de preservação do município de Cascavel, estimulando os elos da Unioeste com a sociedade local”, comentou.

Larissa, desde 2017 na graduação de Ciências Biológicas-Bacharelado da Unioeste, vem desenvolvendo trabalhos no Parque Municipal Danilo Galafassi onde se encontra o Zoológico Municipal de Cascavel, sobre a ecologia e conservação do pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia) com foco na dispersão do pinhão realizada por animais e atualmente realiza trabalhos na mesma temática no Parque Municipal Danilo Galafassi e Parque Ecológico Paulo Gorski (Lago Municipal de Cascavel) pelo programa de mestrado de Conservação e Manejo de Recursos Naturais da Unioeste. Na oportunidade também estiveram representando o Programa o mestrando Lázaro Henrique Soares de Moraes Conceição que desenvolve trabalhos de conservação da flora juntamente com o Herbário UNOP da Unioeste onde também pelo herbário contou com a participação da Elenice Liberali Faria.

A coordenadora da Educação Ambiental, Indialara Taciana Rossa, conta ainda que desde o dia 28 estão sendo realizadas ações relacionadas ao plantio de árvores e limpeza de áreas de preservação. “Aqui no Zoológico foram plantadas 5 mudas de Araucárias, e continuamos com as ações até amanhã, quando serão plantadas 400 mudas de Araucárias no Lago Municipal. Além de realizar o plantio de árvores em toda a região de Cascavel, estamos enfatizando também sobre a preservação e a valorização das áreas verdes já existentes na cidade”, disse Indialara.