Unioeste: Proex oferece bolsa para projeto de combate a Covid-19

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) está com inscrições aberta para bolsas no Projeto “Contribuição das Ações de Extensão da Unioeste no combate a pandemia do novo Coronavírus nas Regiões Oeste e Sudoeste do Paraná”, por meio do link: https://forms.gle/7ncLY1N16UHoUc3c6.

Para fazer parte do processo seletivo, o candidato precisa ter de 18 a 59 anos. Estar em boas condições de saúde e não estar incluído em grupos de riscos para Covid-19 e estar ciente e de acordo com o conteúdo do edital.

Com relação às oportunidades no período de quatro meses, na modalidade Ação de Apoio à Regional de Saúde, serão 21 vagas disponíveis para o município de Medianeira, sendo divididas em Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Pato Branco.

Já na modalidade Ação de Apoio às Divisas em Pato Branco, serão oito vagas para atuar no Posto da Polícia Rodoviária estadual, Rod PR 280, km 187, Mariópolis (PR). Na modalidade Ação de Apoio à Polícia Científica do Estado do Paraná em Toledo, serão duas vagas direcionadas para a terceira Demanda Adicional De Bolsistas. Contudo, na modalidade Ação de Apoio à Regional de Saúde em Francisco Beltrão, as duas vagas disponibilizadas serão de substituição, e com duração de três meses.

Para obter mais informações sobre o edital, clique no endereço: https://www5.unioeste.br/portalunioeste/arq/files/PROEX/editais/bolsas/edital_042_inscricao_covid.pdf.