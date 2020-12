Unioeste: Prorrogadas inscrições do mestrado e doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Campus de Cascavel, prorrogou as inscrições para candidatos a alunos regulares de Mestrado e Doutorado para o ano de 2021. Poderão se inscrever até o dia 27/01/2021, graduandos, mestres e mestrandos que estejam em fase de conclusão de curso de graduação/mestrado, em cursos das áreas de Engenharias, Ciências Agrárias, Ambientais, Exatas, Biológicas, Sociais Aplicadas e de áreas afins, reconhecidos pelo MEC.

Para a inscrição, o candidato deverá preencher o cadastro on-line disponível no endereço: www.unioeste.br/pos/inscricoes, efetuar o pagamento de Boleto bancário no valor R$ 190,00 (Cento e noventa reais) e anexar ao sistema um arquivo em formato pdf com os documentos: Projeto de pesquisa, Currículo Lattes,Ficha de avaliação do currículo.

Após a inscrição no sistema e pagamento da taxa de inscrição o candidato deverá enviar via correio, até 27/01/2021, cópia dos documentos:

a) Comprovante de inscrição, recebido no e-mail do candidato, após preenchimento realizado no endereço: unioeste.br/pos/inscricoes;

b) Uma foto 3×4 recente;

c) Carteira de identidade e do CPF;

d) Diploma de graduação ou documento equivalente, para o Mestrado ou cópia do diploma de graduação e mestrado, para o Doutorado;

e) Histórico escolar de graduação, para o Mestrado ou cópia do histórico escolar de graduação e mestrado, para o Doutorado;

f) Projeto de pesquisa conforme formulário disponível no menu Candidatos, no site https://www5.unioeste.br/portalunioeste/pos/ppgea/informacoes/candidatos;

g) Currículo Lattes preenchido através do site http://lattes.cnpq.br/ com a ficha de avaliação do currículo, disponível no menu Candidatos, no site: https://www5.unioeste.br/portalunioeste/pos/ppgea/informacoes/candidatos.

A ficha de avaliação deverá estar anexada e pontuada com os comprovantes das atividades apresentadas no currículo, organizada em conformidade com os tópicos da ficha. Ausência de comprovação não será pontuada. (Encadernar somente este item).

Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail: cascavel.mestradoenergia@unioeste.br, de segunda à sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00, ou pelo site: http://www.unioeste.br/pos/energiaagricultura.