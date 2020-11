Unioeste recebe carta patente concedida pelo INPI

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), por meio do Núcleo de Inovações Tecnológicas (NIT) e do professor Camilo Freddy Mendoza Morejon, coordenador do Grupo de Pesquisa em Inovações Tecnológicas para o Desenvolvimento Territorial Sustentável (GPINOVA) do Campus de Toledo, recebeu no dia 20 de outubro a 11ª concessão da carta patente da invenção protegida junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A carta patente, em questão, se refere a um “Gasoduto para o Transporte de Biogás proveniente da Biodigestão Anaeróbica de Resíduos Orgânicos com Separação Simultânea de Umidade”. Os inventores da patente são pesquisadores da Campus de Toledo: Camilo Freddy Mendoza Morejon; Cleber Antônio Lindino; Reinaldo Aparecido Bariccatti; Weimar Freire Da Rocha Jr; Jandir Ferrera De Lima e Rosangela Dala Possa.

Segundo o professor Reginaldo Ferreira Santos, coordenador geral do NIT, “a Universidade possui um crescente número de depósitos de patente, os quais após o processo de tramitação no INPI estão virando cartas patentes, por meio dos quais se formaliza a titularidade da propriedade intelectual resultante da atividade intelectual dos pesquisadores da Unioeste”.

O professor Camilo Morejon comentou que “na minha condição de líder do GPINOVA estamos empenhados não apenas na proteção intelectual, por meio de patentes, nosso principal desafio é também a obtenção das cartas patente e sua correspondente inserção dos produtos tecnológicos no mercado. Essa é a meta que configura a inovação com retorno concreto do investimento em ciência e tecnologia”.

Dipositivo de Transporte

A invenção da Unioeste refere-se a um dispositivo para o transporte de biogás o qual é composto por elementos que, além do transporte de maneira simultânea, propiciam também a separação da umidade contida no biogás, este gerado nos sistemas de biodigestão de resíduos orgânicos provenientes de diversas fontes. A relação de patentes da Unioeste pode ser conferida na vitrine tecnológica do NIT-Unioeste (www.unioeste.br/nit).