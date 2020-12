Unioeste recebe inscrições para MBA em Ciências Sociais

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Campus de Cascavel, está com inscrições abertas para o curso de MBA em Gestão da Produção, O prazo encerra dia 29 de janeiro de 2021. O curso começa em 26 de fevereiro de 2021, com previsão de término para 26 de fevereiro de 2022.

Com carga horária de 360 horas, o MBA, que é vinculado ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas, terá um custo de 24 parcelas de R$ 298,00, com aulas semanais. Podem realizar inscrição graduados em cursos superiores reconhecidos pelo MEC, que desejam aprimorar seus conhecimentos na referida área.

O candidato deverá realizar a inscrição pelo Link: https://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao. e enviar os documentos solicitados via e-mail.

Ao final do curso, os profissionais deverão estar aptos a realizar o gerenciamento e o planejamento da produção, além de qualificados para atuarem nas organizações que buscam ser competitivas, sustentáveis e inovadoras, dentre outas especificidades do profissional em Gestão da Produção.

Para a inscrição, o aluno deverá apresentar cópias do diploma ou de certificado de conclusão de curso de graduação; declaração de concluinte de curso superior até a data da matrícula; RG, CPF, certidão de casamento (se for o caso), comprovante de residência e certificado de reservista (para homens).

O candidato também deverá apresentar cópia do currículo lattes ou currículo vitae atualizado, além de preencher e assinar o formulário de inscrição e apresentar depósito da taxa de inscrição.

As cópias impressas devem ser entregues no ato da matrícula, sendo essa a condição para que a matrícula seja validada. Caso o número de candidatos exceda ao de vagas, haverá uma seleção, no período de 1 a 5 fevereiro de 2021, nas dependências do colegiado do curso de Administração, das 14 às 17h30 e das 19 às 22h30.

A lista dos aprovados será divulgada em 8 de fevereiro, com matrículas de 9 a 12 de fevereiro de 2021. As aulas começam no dia 20 do mesmo mês. Informações detalhadas podem ser obtidas pelo edital https://www.unioeste.br/portal/interno-cursos-especializacoes-lato-lista-de-todos/a-serem-iniciados-cascavel/55521-curso-mba-em-gestao-de-producao. Link para a inscrição: https://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao. E também via e-mail cascavel.mba.adm@unioeste.br.